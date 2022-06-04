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Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı... Hem bankayı hem içerdeki Arabistanlı mühendisi soymuşlardı

İstanbul Beylikdüzü’nde, bir bankaya girip güvenlik görevlisinden silahını alıp, 210 bin dolarlık soygun yapan şüpheliler tek tek tespit edilip gözaltına alındı. Polis olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile onlara yardım ettiği öne sürülen 2 arkadaşını yakaladı. Banka içinde eli silahlı iki soyguncunun güvelik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde soyguncuların veznedeki çalışanlara silah doğrultup paraları gasp ettikleri anlar görülüyor. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 4.06.2022 - 12:26 Güncelleme: 4.06.2022 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı... Hem bankayı hem içerdeki Arabistanlı mühendisi soymuşlardı
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir bankada 27 Mayıs günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre banka önünde bekleyen 2 kişi, uygun bir an bekledikten sonra içeri girdi. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, belinden tabancasını alan soyguncular, banka içinde bir Suudi Arabistanlı Petrol mühendisi müşterinin sattığı arsa parası olan 180 bin dolar ve banka kasasından yaklaşık 30 bin doları alıp kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

POLİS SOYGUNCULARI YAKALADI

Yapılan çalışmalar sonucunda soygunu gerçekleştiren şüphelilerden Ahmet U.S. (33) Avcılar'da cadde üzerinde yakalanırken, diğer soyguncu Yunus Ç.(26) ise yine Avcılar'da bir arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. Polis ekipleri evinde kaldığı M. A. Ç.'yi de gözaltına aldı.

"BONCUK TABANCASIYLA GİRDİM"

Gözaltına alınan şüphelilerden Yunus Ç. olayda kullandığı silahın boncuk tabancası olduğunu öne sürerken, Ahmet U.S. ise güvenlik görevlisinin silahını kendisinin aldığını olay sonrası silahı parçalayıp attığını iddia etti. Ahmet U.S. olayı Yunus Ç. ile birlikte planladıklarını borçlarını ödemek için yaptıklarını öne sürdü. Olayda elde ettikleri paralarda arkadaşlarına borcunu ödediğini söylediği ileri sürüldü. Soyguncuların paranın bir kısmını verdiklerini öne sürdükleri Delal T. (27)'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Soygun anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülere soyguncuların beklediği, içeri girdiği, güvenlik görevlisinden silahlı alıp, ayrıldığı anlar yansıdı.
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