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BBP'li Destici'den muhalefete cumhurbaşkanı adayı eleştirisi!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'ndaki siyasi parti liderlerinin, cumhurbaşkanı adayı konusunda kolay karar alamayacağını belirterek, "Mutlaka HDP'nin görüşü, PKK'nın görüşü dikkate alınır, ABD'nin görüşü dikkate alınır kanaatindeyim." dedi.

BBP'li Destici'den muhalefete cumhurbaşkanı adayı eleştirisi!
Ekleme: 4.06.2022 - 20:23 Güncelleme: 4.06.2022 - 20:27 / Editör: Ozge Selin
BBP'li Destici'den muhalefete cumhurbaşkanı adayı eleştirisi!
Destici, partisinin Nevşehir İl Başkanlığını ziyaretinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin 'Altılı masanın adayı sizce kim olacak?' sorusu üzerine Destici, muhalefetin aday konusunda mutabakat sağlayamadığını, masada görünmeyen ortakların da olduğunu savundu.

Muhalefetin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve büyükelçilik yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Destici, şöyle konuştu:

'O masada altı kişi var, bir de masanın üstünde gözükmeyen ama masanın her tarafında olan yedinci bir ortak var. O da PKK'nın siyasi uzantısı HDP'dir. ABD Başkanı Biden, biliyorsunuz 'Muhalefetteki dostlarımızla Türkiye'deki iktidarı değiştireceğiz.' dedi. Dolayısıyla da aslında o da müdahil. Özellikle büyükelçileri vasıtasıyla sık sık görüşmeler yapılıyor. Bunun için o masada kararın kolay verileceğini zannetmiyorum. Sadece masadaki 6 kişinin iradesinin tek başına yeterli olacağını düşünmüyorum. Orada cumhurbaşkanı adayı belirlenirken mutlaka HDP'nin görüşü, PKK'nın görüşü dikkate alınır, ABD'nin görüşü dikkate alınır kanaatindeyim. Fakat şu andaki zahire göre baktığımızda yine masadaki 6 kişi açısından değerlendirdiğimizde de tamamının kafasında farklı cumhurbaşkanı adayı olduğunu tahmin ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Partisi onu aday göstermek istiyor, kendi kurmayları onu aday olarak görmek istiyor, doğrudur, haklarıdır. Çünkü bu masanın oluşmasında, kurulmasında en çok emek veren Sayın Kılıçdaroğlu olmuştur.'

Muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine de değinen Destici, Türkiye'nin seçim güvenliği konusunda dünyada en önde gelen ülkelerden olduğunu ifade etti.

Her seçimde partilerin görevlileri ve müşahitlerinin sandık başında olduğunu belirten Destici, 'Bunu birçok seçim yaşamış, çok seçime girmiş birisi olarak söylüyorum. İlk 4 partinin sandık görevlisi var. Seçime katılan bütün partilerin müşahitleri var. Ayrıca sandık başkanı var, sandık görevlisi var. Yani bir seçim sandığının başında partilerden en az 20-30 görevli var. Türkiye'de seçimler güvenle yapılmaktadır.' dedi.
BBP'li Destici'den muhalefete cumhurbaşkanı adayı eleştirisi!
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