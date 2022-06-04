Başkan Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası hazırlıklar tamamlandı! Tel Rıfat nasıl kurtarılacak? İşte detaylar...

Mare-Tel Rıfat sınırında hazırlıklar son aşamada. PKK/YPG'li teröristlerin güvenli bölgeleri hedef aldığı saldırılar Mare'nin hemen karşısındaki Şeyh İsa köyünden yapılıyor. Dün akşam saatlerinde TSK'ye ait fırtına obüsleri bölgedeki terör hedefleri etkisiz hale getirildi. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de PKK/YPG işgalindeki Münbiç ve Tel Rıfat'a operasyon yapılacağını açıklamasının ardından bölgede büyük bir hareketlilik yaşanıyor.



PKK/YPG'li teröristlerin güvenli bölgeleri hedef aldığı saldırılar Mare'nin hemen karşısındaki Şeyh İsa köyünden yapılıyor.



Dün akşam saatlerinde TSK'ye ait fırtına obüsleri bölgedeki terör hedefleri etkisiz hale getirildi.



O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.



"HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"



A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun şu ifadeleri kullandı:



"Hem Suriye Milli Ordusu (SMO) hem de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik operasyon için son hazırlıklarını tamamladı.





Mare çok stratejik öneme sahip bir nokta. Hemen karşı tarafta terör mevzileri var. Şeyh İsa köyünü görüyorsunuz kameralarımızın karşısında… Yıllar boyunca o noktadan Mare'ye saldırılar düzenlendi. Onun hemen öncesinde siperleri görüyorsunuz. Orası son nokta. Hemen ardında da terör örgütünün işgali altındaki topraklar var. Çok kritik bir noktadayız.



Zaman zaman bu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştiriliyor. Keskin nişancı atışları gerçekleştiriliyor. Dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.



Çünkü sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri, fırtına obüsleri ile Şeyh İsa köyünün hemen sağ tarafında bulunan Herbel köyündeki terör hedeflerine atışlar gerçekleştirdi.



Biz Azez'in hemen alt tarafında bulunuyoruz. Mare kasabası sıfır noktasında. Alt tarafta da Tel Rıfat var. Afrin Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenmişti. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus'tan El-Bab, Azez'e kadar uzanan hat terörden temizlenmişti. Tel Rıfat burada bir ur, çıbanbaşı gibi kalmıştı.



Başkan Erdoğan'ın o açıklamalarının ardından gözler Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrilmiş durumda.



Tel Rıfat çok önemli bir bölge. Teröristler burayı üs bölgesi olarak kullanıyor. Sadece PKK'lı teröristler yok. Katil Esed rejimine bağlı askerlerin, İranlı milislerin de burada olduğunu biliyoruz. Olası bir operasyonda Tel Rıfat'ın da hilal şeklinde kuşatılması bekleniyor.



"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN LOJİSTİK DESTEĞİ KESİLECEK"



Sadece Tel Rıfat'a yönelik değil Münbiç'e yönelik de kararlılık mesajı verilmişti. M4 otoyolunun geçtiği güzergahlardan birisi ve terör örgütünün de lojistik ihtiyacını karşıladığı bir karayolu. Bir taraftan bu karayolunun terörden arındırılması ile birlikte terör örgütünün lojistik desteği kesilmiş olacak. Bir taraftan da Başkan Erdoğan'ın sürekli telaffuz ettiği 30 kilometre derinliğe inilmiş olacak.



Hem Tel Rıfat'ın hem de Münbiç'in terörden arındırılmasıyla sınırlarımızdan 30 kilometrelik bir güvenli bölge sağlanmış olacak.



Bugüne kadar hem Kilis, hem Gaziantep'in Karkamış ilçesi Suruç, Akçakale, Ceylanpınar gibi birçok nokta terör örgütünün hedefi haline gelmişti. Bu nedenle Türkiye, sınırındaki terör sorununu ortadan kaldırmak istiyor."