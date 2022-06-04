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Başkan Erdoğan Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi: Azerbaycan’ın vizyonu yol gösterici oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Güney Gaz Koridoru’nun kapasitesinin arttırılmasına önem atfettiğini vurgulayarak, uluslararası plandaki gelişmelerin atılan bu adımların ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Ekleme: 4.06.2022 - 16:38 Güncelleme: 4.06.2022 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi: Azerbaycan’ın vizyonu yol gösterici oluyor
Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Bakü Enerji Haftası kapsamında Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen
özel oturumda Erdoğan'ın mesajını okudu.

Mesajda, Başkan Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Her alanda olduğu gibi, enerji alanında da Can Azerbaycan'la mükemmel
düzeyde seyreden iş birliğimiz, ülkelerimiz ve bölgelerimiz için stratejik
niteliktedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları ve Trans Anadolu
Doğalgaz Boru Hattı TANAP gibi mega yatırımlarını hayata geçirmek suretiyle,
bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine hayati katkılar sağladık. İçinde
bulunduğumuz kritik dönemde, TANAP'ın belkemiğini oluşturduğu Güney Gaz
Koridoru, Avrupa'nın dördüncü doğalgaz arteri konumundadır."

Güney Gaz Koridoru üzerinden bugüne kadar Türkiye'ye 15 milyar metreküp, Avrupa'nın
diğer ülkelerine ise 10 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapıldığını anımsatan Erdoğan,
şunları kaydetti:

"İlham kardeşimle birlikte ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine yükselttiğimiz Şuşa
Beyannamesi'nde de vurguladığımız üzere, Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesinin
arttırılmasına önem atfediyoruz. Uluslararası plandaki mevcut gelişmeler attığımız
bu adımların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Türkiye-Azerbaycan iş
birliğinin Avrupa'nın enerji güvenliği için taşıdığı hayati önem artık daha iyi idrak
ediliyor.

Kardeşim İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji alanında
ortaya koyduğu vizyon bölgesel istikrar ve refah açısından yol gösterici oluyor. Bu
bağlamda, Karabağ ve Doğu Zengezur'un "Yeşil Enerji Bölgesi" ilan edilmesi son
derece isabetli bir adım teşkil etmektedir. Enerjinin ve enerji güvenliğinin önemini
giderek arttığı bir dönemde tertiplenen Bakü Enerji Haftası'nın başarısının
devamını diliyorum."
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