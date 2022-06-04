Başkan Erdoğan Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi: Azerbaycan’ın vizyonu yol gösterici oluyor

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Bakü Enerji Haftası kapsamında Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenenözel oturumda Erdoğan'ın mesajını okudu.Mesajda, Başkan Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verildi:"Her alanda olduğu gibi, enerji alanında da Can Azerbaycan'la mükemmeldüzeyde seyreden iş birliğimiz, ülkelerimiz ve bölgelerimiz için stratejikniteliktedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları ve Trans AnadoluDoğalgaz Boru Hattı TANAP gibi mega yatırımlarını hayata geçirmek suretiyle,bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine hayati katkılar sağladık. İçindebulunduğumuz kritik dönemde, TANAP'ın belkemiğini oluşturduğu Güney GazKoridoru, Avrupa'nın dördüncü doğalgaz arteri konumundadır."Güney Gaz Koridoru üzerinden bugüne kadar Türkiye'ye 15 milyar metreküp, Avrupa'nındiğer ülkelerine ise 10 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapıldığını anımsatan Erdoğan,şunları kaydetti:"İlham kardeşimle birlikte ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine yükselttiğimiz ŞuşaBeyannamesi'nde de vurguladığımız üzere, Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesininarttırılmasına önem atfediyoruz. Uluslararası plandaki mevcut gelişmeler attığımızbu adımların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin Avrupa'nın enerji güvenliği için taşıdığı hayati önem artık daha iyi idrakediliyor.Kardeşim İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji alanındaortaya koyduğu vizyon bölgesel istikrar ve refah açısından yol gösterici oluyor. Bubağlamda, Karabağ ve Doğu Zengezur'un "Yeşil Enerji Bölgesi" ilan edilmesi sonderece isabetli bir adım teşkil etmektedir. Enerjinin ve enerji güvenliğinin öneminigiderek arttığı bir dönemde tertiplenen Bakü Enerji Haftası'nın başarısınındevamını diliyorum."