Bakan Soylu'dan 'Terörle mücadeleyi yumuşatma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'na: Sana bunları kim söyletiyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" programında terörle mücadele yasasını yumuşatma vaadinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröre en ağır darbelerin vurulduğu bu dönemde Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışa çok sert tepki gösterdi. Soylu, "Sana bunları kim söyletiyor?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör tehdidini görmezden gelerek Avrupa Birliği'ne terörle mücadelede yumuşamaya gideceğini söyledi. Bu vaat büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu'na sosyal meduyadan yaptığı paylaşımla tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sana bunları kim söyletiyor?" sorusunu sordu.



TERÖRLE MÜCADELEDE YUMUŞAMA MESAJI



Suriye'ye yapılması planlanan harekata karşı çıkan Kılıçdaroğlu, büyük bir skandala daha imza atarak, terörle mücadelede destan yazan Tükiye'nin terörle mücadele yöntemlerinde yumuşamaya gideceğini ifade etti.



AB'ye tam üyelik yolunda terörle mücadelede yumuşamayı kabul eden Kılıçdaroğlu, "Buradan, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'na seslenmek istiyorum. Bizler kendi ülkemizde demokratik sistemin yeniden inşaası için mücadelemizi veriyoruz. Seçimlerden sonra, demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.





BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ: SANA BUNLARI KİM SÖYLETİYOR



Twitter'dan Kılıçdaroğlu'na seslenen Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış. AB'ye ve büyükelçilerine söz veriyor: Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş. PKK, FETÖ, DHKP-C'nin yolunu açacak. Sana bunları kim söyletiyor?" dedi.