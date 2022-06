Bahçeli: Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.'DURUŞU YANLIŞ OLANIN SİYASETİ DOĞRU OLAMAZ'Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:'Her şeyden evvel siyaset dinamik bir süreçtir. Hayat mı siyaseti değiştirir yoksa siyaset mi hayatı değişime uğratır. İkisine de evet yanıtını veriyorsanız, hangisi daha baskındır?Ne siyasetsiz bir hayat ne de hayatsız bir siyaset mümkündür.Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz. Yanlış siyasetin hizmetkarlığından bahsedilemez. Samimiyet sınavını verememiş, milletseverlik ve vatanseverlik sınavından geçememiş siyaset biçiminin insanımıza hayrı dokunamaz.'BASİRET YOKSUNU SİYASET ZİHNİYETİ PEK ÇOK BADİREYE ÇANAK TUTAR'Yanlış siyasetin haysiyetinden ve hizmetkarlığından bahsedilemez.Ufkun ötesindeki umut adasını görmek her şeyden evvel bir marifettir. Basiret yoksunu bir siyaset pek çok belaya sebep olacaktır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Basiret hayatı ve siyaseti doğru okumaktır.Basiret yoksunu siyaset zihniyeti pek çok badireye çanak tutar.Muhalefet şahsiyet ve basiret yoksunudur. Şahsiyet yoksa şuur da yoktur. Şuursuz bir siyaset çamurluktur, çirkinliktir, çürümüşlüktür.Güven vermeyen, gücünü milletten ziyade küresel mihraklardan aldıklarını zanneden siyasetçiler ruhen istifa etmiş ve zilletin dibi boylamışlardır. Bizim irademizin kaynağı Türk milletidir. Bizim için siyaset yıkımın ve yozlaşmanın kılıfı değil millete hizmetin onurudur.Biz siyasetin geleceğini düşünüyorken, aynı zamanda geleceğin siyasetini yapma şansını analiz etmek, gece gündüz düşünmek zorundayız.Kalbi temiz olmayanın siyaseti kirlidir. Mücadelemiz, dirayetimiz, inancımız, mensubiyetimiz gurur duyduğumuz Türk Milleti'ne hizmettir. Cemil Meriç vatan haininden aydın olmaz diyordu, velhasıl doğru söylüyordu. Siyaset millete hizmetin demokratik vasıtasıdır.KILIÇDAROĞLU'NA DEMİRTAŞ TEPKİSİHainden siyasetçi olamaz. Gerçek bir siyasetçiden hain çıkamaz. Siyaset suç ve suçlunun barınma, saklanma sahası olamaz. Askerimize, polisimize, masum insanlarımıza saldıran, kurşun sıkanlarla can ciğer olan kim varsa siyesetin değil adaletin konusudur. Bölücü terör örgütü ile arasına duvar ööremeyenler siyasetçi olmadıkları gibi bu vatanın gerçek evlatları da olamazlar. Demirtaş'a sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı bize söylesin bunu söylemek insanlık mıdır? Duvarda gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter. Bir taşın çekilmesi de duvarın yıkılmasına yol açabilecektir. Türkiye'de yalan, riyayı siyaset üslubu haline getirenler önce siyasette gedik açmak, ve kaleyi efendilerİ için içeriden düşürmeyi hedefliyor. Bunları uyarıyorum, kontrol edilemeyen her şey insan için tehlikedir.Denize düşenin ıslanmaktan korkusu olmaz. Ülküsü uğrunda eriyen kişinin de kimseye eyvallahı olmaz.