ABD'nin Kaliforniya eyaletinde F/A-18E Super Hornet savaş uçağı düştü: Pilot öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Mojave Çölü'nde F/A-18E Super Hornet savaş uçağı düştü. Edinilen bilgilere göre düşen uçağın pilotu hayatını kaybetti.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait F/A-18E Super Hornet savaş uçağının Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.ABC7 televizyonunun verdiği habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait Lemoore hava üssünden kalkan uçak Kaliforniya'nın San Bernardino bölgesinde düştü. Adı açıklanmaya pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.AP'nin haberinde, uçağın düştüğü yerde kimsenin zarar görmediği kaydedildi.Uçağın düşme sebebi ise henüz bilinmiyor.