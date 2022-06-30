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Yunanistan F-35 için harekete geçti! Resmen gönderdiler

Uzun süredir F-35 savaş uçaklarının satın alınması için ABD makamlarıyla görüşmelerde bulunan Yunanistan, süreci başlattı. Ülke basınında yer alan haberlere göre resmi talep mektubu ABD’li yetkililere iletildi.

Yunanistan F-35 için harekete geçti! Resmen gönderdiler
Ekleme: 30.06.2022 - 10:30 Güncelleme: 30.06.2022 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan F-35 için harekete geçti! Resmen gönderdiler
Yunanistan, F-35 savaş uçağı satın alınmasına ilişkin resmi talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına iletti.

40 UÇAĞIN ALINMASI GÜNDEMDE

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan, daha önce Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı 20 adedi kesin, 20 adedi ise şartlı olmak üzere toplam 40 adet F-35 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin talep mektubunu birkaç saat önce imzalayarak ABD makamlarına gönderdiği ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde ise Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin ABD'ye ziyaret gerçekleştirerek satın alma sürecini hızlandırmasının beklendiği belirtildi.

Yunanistan'ın ABD'ye F-35 uçağı satın alma talebine ilişkin haberle hakkında hükümet kaynakları ise, "Savunma Bakanlığının meselesi ve uzun süredir devam eden bir süreç. Bu, uzun bir sürecin ilk adımı olan talep mektubunun imzalanması ve gönderilmesidir" dedi.

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