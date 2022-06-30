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Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

Yarından itibaren başlayacak yeni uygulama ile hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.

Ekleme: 30.06.2022 - 10:07 Güncelleme: 30.06.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderilmişti.

Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Hız Sınırları' başlıklı 50. maddesi hatırlatılarak , motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikle belirlendiği ifade edilmişti.

YARIN BAŞLIYOR

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşü alınarak, otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırları belirlendi.

Yarın başlayacak uygulama ile Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s,

140 KM'YE KADAR HIZ SERBEST

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarıldı. Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

YOL STANDARTLARI DİKKATE ALINDI

Yarın başlayacak uygulama kapsamında otoyolların yol standartları dikkate alınırken, otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da tamamlandı.
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