Wall Street Journal'dan NATO Zirvesi analizi: Türkiye istediğini aldı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine yönelik tavır konusunda Türkiye ile müzakereler yürüttü.Son olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yapılan kritik toplantıda Türkiye, şartlarını kabul ettirdiği iki ülkenin askeri ittifaka üyelikleri yolundaki engeli kaldırdı.DÜNYA MADRİD'DEKİ MUTABAKATI KONUŞUYORABD basınından Wall Street Journal gazetesi, Ankara'nın duruşunu ve sonrasında yaşananları mercek altına aldı.Haberde, İsveç ve Finlandiya'nın, terörist gruplara verilen desteği sona erdirmeyi ve Türkiye'ye silah satışlarına yönelik kısıtlamaları durdurmayı kabul ettiği vurgulandı.'ERDOĞAN'IN TÜM TALEPLERİ YERİNE GETİRİLDİ'Gelişmeyle ilgili, 'Anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülke içindeki siyasi konumu için zafer kazandırdı.' denildi.Dünyanın gündemine oturan ortak bildiri konusunda ayrıca, 'Erdoğan'ın tüm talepleri yerine getirildi ve aylarca sürebilecek bir anlaşmazlığı sona erdirdi.' denildi.'TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI'Helsinki ve Stockholm'ün, PKK ve bununla bağlantılı örgütlere desteğe son vermesi ve Ankara'ya silah ihracatı ambargosunu kaldırmasıyla birlikte Türk hükümeti tarafındanbelirlenen taleplerin karşılandığına dikkat çekildi.Aynı haberde, 'Toplantı başladığında beklentiler düşüktü. Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı kesin değildi. Türkiye istediğini aldı.' notuna yer verildi. Öte yandan New York Times ve Washington Post gazetesi de NATO Zirvesi'ni manşetlerine taşıdı.NEW YORK TIMES: PUTİN'E DARBENew York Times, 'Putin'e darbe, Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO yolculuğunda önünü kesmeyecek' başlığıyla yayımladığı haberde anlaşmanın ABD lideri Joe Biden için bir zafer, Rusya lideri Vladimir Putin için ise bir yenilgi olduğunu yazdı.WP: ERDOĞAN'IN DESTEĞİNİ ARTIRABİLİRWashington Post gazetesi ise, 'Daha büyük NATO anlaşması Erdoğan'ın Türkiye'deki desteğini artırabilir' başlıklı haberinde Ankara ile iki İskandinav ülkesi arasındaki anlaşmayı mercek altına alıyor.NATO'ya giriş için İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye karşı birçok dış politika tavizi verdiğini kaydeden Washington Post, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesindekullanabileceği siyasi bir zafer kazandığını yazdı.Ankara, Stockholm ve Helsinki arasındaki anlaşmanın Erdoğan'ın kağıt üstündeki tüm isteklerini karşıladığını aktaran Washington Post, Madrid'deki dörtlü zirve başladığındabeklentilerin düşük olduğunu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in uzlaşmada merkezi bir rol oynadığını bildiriyor.