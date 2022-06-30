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Türkiye'den gövde gösterisi: Canik M2 QCB tüm dünyaya meydan okuyacak

CANiK'in yerli ve milli uçaksavarı M2 QCB, Ankara'da gerçekleştirilen SEDEC Fuarı'nda sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

Ekleme: 30.06.2022 - 12:43 Güncelleme: 30.06.2022 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den gövde gösterisi: Canik M2 QCB tüm dünyaya meydan okuyacakŞirketten yapılan açıklamaya göre, Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, SEDEC Fuarı’nın ilk gününde en yeni ürün ve aksesuarlarını görücüye çıkardı.

Türkiye'den gövde gösterisi: Canik M2 QCB tüm dünyaya meydan okuyacak

CANiK’in büyük ilgi gören standında milli uçaksavar M2 QCB, milli tabanca METE ve ateşli silah aksesuarlarının yanı sıra CANiK M2 QCB’nin hızlandırılmış versiyonu M2F de sergileniyor.

Türkiye'den gövde gösterisi: Canik M2 QCB tüm dünyaya meydan okuyacak

CANiK, etkinlikte ihracata yönelik yeni iş birlikleri için de görüşmelere başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü Utku Aral, SEDEC Fuarı'nın çok hareketli başladığını belirterek, "SEDEC katılımcılarının çoğu ilk olarak CANiK standımıza uğrayarak ürünlerimizi inceliyor ve bizlerden bilgi alıyorlar.

Türkiye'den gövde gösterisi: Canik M2 QCB tüm dünyaya meydan okuyacak

Bu yoğunluğu gördüğümüzde Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği üstün başarıdan dolayı gururlanmamak mümkün değil. Kendi evimizde dünyaya gövde gösterisi yapıyoruz. Özellikle yerli uçaksavarımız CANiK M2 QCB’ye ilgi müthiş.

Türkiye'den gövde gösterisi: Canik M2 QCB tüm dünyaya meydan okuyacak

Çok yakında bununla ilgili de önemli haberlerimiz olacak. Çok heyecanlıyız, çünkü önümüzdeki dönem için pek çok güzel gelişmelerin yaşanacağının bilgisini şimdiden verebilirim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den gövde gösterisi: Canik M2 QCB tüm dünyaya meydan okuyacak

30 Haziran’a kadar devam edecek olan SEDEC Fuarı’nda sanayicilerin yanı sıra yaklaşık 40 ülkeden hükümet yetkilileri, karar vericiler, son kullanıcılar ve satın alma heyetleri yer alıyor.
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