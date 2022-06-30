Türkiye'de ilk vaka: Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? Nasıl bulaşır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini duyurdu.Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini belirtti.Bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastanın tecrit edildiğini aktaran Koca, 'Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.' dedi.Çok sayıda ülkede görülen virüsün Türkiye'de de rastlanmasının ardından vatandaşlar internette araştırmalara başladı.Peki, Peki, maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği nasıl bulaşır? Maymun çiçeğinin belirtileri neler, ölümcül mü? Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? İşte tüm detaylar...Maymun çiçeği, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden kaynaklanan bir hastalıktır. Poxviridae ailesinde yer alan diğer virüsler olan Variola virüsü çiçek hastalığına, Cowpox virüsü sığır çiçeğine yol açarken Vaccinia virüsü ise çiçek aşısı üretiminde kullanılır.aymun Çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir.Ateş, döküntü, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları, enerji eksikliği ve şişmiş lenf düğümleri, Maymun Çiçeği ile ilişkili en yaygın belirtiler olarak biliniyor.Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Maymun Çiçeği olan hastalarda ateşin başlamasından sonraki 1 ila 3 gün içinde deri döküntüleri görülüyor.Maymun Çiçeği Hastalığı'nın ilk görüldüğü il belli oldu. Buna göre; Maymun Çiçeği Hastalığı'na yakalanan vatandaş İstanbul'dayaşıyordu. Vakanın tedavisi İstanbul'da bir hastanede sürüyor.CDC'ye göre, hastalık 1958'de araştırma maymun kolonilerinde keşfedildi. İnsana bulaşan ilk vaka 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) rapor edildi.O tarihten bu yana Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Güney Sudan'ın da içinde bulunduğu 11 Afrika ülkesinde bu virüs görüldü.CDC'ye göre, Afrika dışında bildirilen ilk Maymun Çiçeği salgını, 2003 yılında ABD'de enfekte memeli bir hayvanın ithalatı sonucu ortaya çıktı.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre, 2018 ve 2019'da, tümü Nijerya'da yolculuk yapmış ikisi İngiltere, biri İsrail'den ve biri Singapur'dan yolcuya Maymun Çiçeği teşhisi kondu.Dünya geneline yayılmaya başlayan Maymun Çiçeği, Avrupa'da İngiltere ve Fransa'nın ardından Kuzey Amerika'da da görüldü.DSÖ'ye göre, şu anda Maymun Çiçeği için önerilen özel bir tedavi yok. Çiçek hastalığına karşı aşılamanın hastalığı önlemede yaklaşık yüzde 85 oranında etkili olduğu tespit edildi.Bu nedenle, ciddi maymun hastalığı semptomlarını önlemek için çocuklukta önceden çiçek aşısı yapılmasını öneriliyor.Maymun Çiçeği virüsünün doğal konağı kemirgenlerin yanı sıra ip sincapları, ağaç sincapları, yurt, primatlar ve diğer türler de virüsün taşıyıcıları olarak tanımlandı.Maymun Çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. 2003 yılında ABD'de yaşanan yayılmada, 47 kişi ölmüştü.Ancak, bulaştığı insanların yüzde 10'unu öldürebilirMevcut salgına neden olan daha hafif suş, 100'de birini öldürürMaymun Çiçeği virüsü, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğinin bazı yönlerini kapatır.