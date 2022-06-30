Savaşın sembolü haline gelmişti! Rusya'dan dikkat çeken hamle!

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Haziran'da, iyi niyet göstergesi olarak, Rus silahlı kuvvetleri Yılan Adası'ndaki görevlerini tamamladı ve orada konuşlanmış bir garnizonu geri çekti." ifadesi kullanıldı.Açıklamada böylelikle, Rusya'nın, Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ihracı için organize edilecek insani koridor çabalarını engellemediğine dikkat çekildi."SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HARİKA İŞ ÇIKARDI"Ukrayna tarafından ise Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ofisinden açıklama yapıldı.Ofis başkanı Andriy Yermak, "KABOOM! Yılan Adası'nda artık Rus birlikleri yok. Silahlı kuvvetlerimiz harika bir iş çıkardı." ifadesini kullandı.Rusya, aylardır önemli bir tahıl ihracatçısı olan Ukrayna'nın ürünlerinin Karadeniz'e açılmasını ediyordu.UKRAYNA GERİ ALMAK İÇİN KARŞI SALDIRIYA GEÇMİŞTİUkrayna askerleri Karadeniz bölgesinde bulunan Yılan Adası'nı almak için Rus ordusuna karşı savaş açtı.Bayraktar TB-2’nin katkısıyla bir saldırıda Rus donanma gemisi Vasily Bekh, Yılan adası yakınlarında Harpoon gemisavar füzesiyle vurulmuştu.YILAN ADASI'NIN STRATEJİK DEĞERIYılan Adası, gerek Romanya açısından gerekse Rusya açısından oldukça önemli bir toprak parçası. 40 dönümlük arazi ve 100 kişilik nüfus haricinde, liman kentlerine yakınlığıyla öne çıkıyor. Rusya da, Yılan Adası'nı işgal ettikten sonra 12 millik kıta sahanlığına ulaştı.Adanın stratejik değerini arttıran tek özellik bu da değil. Ukrayna'nın ünlü liman kentlerine giriş-çıkışı kontrol etmek açısından da önem arz ediyor. Yani, ülkenin Doğu'dan, Kuzey Batı'dan çevrelendiği düşünüldüğünde geriye sadece Moldova, Romanya ve Karadeniz'deki liman kentler kalıyordu.