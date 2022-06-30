Sanal belediye başkanı Mansur Yavaş'a Melih Gökçek'ten tepki: Kendin beceremiyorsun diye başkasına pislik atmaya ne gerek var?

Metro sözünü tutmayan ve sadece sanal projeler tanıtımı yapan Mansur Yavaş'a, Melih Gökçek tepki gösterdi. Gökçek, "Kendin beceremiyorsun diye başkasına pislik atmaya ne gerek var? Sanal belediye başkanı olduğun için sanal alemde işi götürmeye çalışıyorsun." ifadelerini kullandı.

Seçim öncesinde metro sözü veren ancak sözünü tutmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mansur Yavaş'a ABB eski başkanı Melih Gökçek'e metro projesi yapmadığı iftirasında bulunmuştu.Melih Gökçek, kendisine iftira atan ve 110 proje tanıtımı yapan Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.Gökçek, 'Kendin beceremiyorsun diye başkasına pislik atmaya ne gerek var? Animasyonlar yaptırmışsın hepsi sanal. Sanal belediye başkanı olduğun için sanal alemde işi götürmeye çalışıyorsun.' ifadelerini kullandı.