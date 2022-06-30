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Salmnonella skandalı hortladı: Bir fabrikada daha...

Belçika'da Kinder çikolatalarından bulaşarak yüzlerce çocuğu hasta eden salmonella bakterisi hortladı. Ülkede bir çikolata fabrikasında daha Salmonella görüldü.

Ekleme: 30.06.2022 - 13:21 Güncelleme: 30.06.2022 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
Salmnonella skandalı hortladı: Bir fabrikada daha...
Kinder çikolatalarında görülen salmonella bakterisi yeniden hortladı. Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden Barry Callebaut'un Belçika'daki fabrikasında salmonella bakterisi tespit edildi.

Salmnonella skandalı hortladı: Bir fabrikada daha...

SATIŞI DURDURULDU

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Wieze kentindeki fabrikada bakterinin 27 Haziran'da bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine 25 Haziran'dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğu belirtildi.

Salmnonella skandalı hortladı: Bir fabrikada daha...

Açıklamada, bakterinin bulunma nedeninin araştırıldığı, aydınlığa kavuşturulduktan sonra fabrikanın temizlenerek yeniden üretime başlayacağı duyuruldu.

Nisanda da Ferrero'nun Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında, Kinder çikolata ürünlerinde salmonellaya rastlanmış, çok sayıda Avrupa ülkesinde vakalar görülmüştü.

Salmnonella skandalı hortladı: Bir fabrikada daha...

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti. Bunun üzerine kapatılan fabrikanın, gelecek ay tekrar faaliyete başlayacağı açıklanmıştı.
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