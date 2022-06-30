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NATO zirvesinde renkli anlar! Boris Johnson şaşkına döndü

Madrid'de gerçekleşen NATO Zirvesi renkli anlara da sahne oldu. Dün Başkan Recep Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı işaret etmiş, Johnson ise Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" demişti. Bugün de iki lider arasında benzer bir şakalaşma yaşandı....

NATO zirvesinde renkli anlar! Boris Johnson şaşkına döndü
Ekleme: 30.06.2022 - 15:08 Güncelleme: 30.06.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
NATO zirvesinde renkli anlar! Boris Johnson şaşkına döndü
Madrid'de gerçekleşen NATO zirvesinde dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında yaşanan diyalog dikkatleri çekmişti. Johnson Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" demişti. Bugün de Başkan Erdoğan ve Johnson'un şakalaştığı anlar kameralara yansıdı.



JOHNSON'DAN ERDOĞAN'A TÜRKÇE ŞAKA: "ÇOK GÜZELSİN"

Başkan Recep Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı işaretetmişti. Johnson ise Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" dedi. Erdoğan Johnson'a aynı şekilde karşılık verince salondan kahkaha sesleri yükselmişti.

ERDOĞAN'DAN JOHNSON'A ŞAKA

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi renkli anlara sahne oldu. Erdoğan'ın, salona girerken yanında oturan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şakalaşması ise dikkat çekti. Johnson'un arkasından sessizce yaklaşan Cumhurbaşkanı, İngiliz Başbakan'ın omzuna dokundu.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Bir anda şaşıran Johnson'un eli ayağı birbirine karıştı. Ne yapacağını bilemeyen Johnson'un kısa süreli şaşkınlığını Erdoğan, gülümsemeyle karşıladı. İkilinin o anları kameralara yansıdı.
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