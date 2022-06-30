NATO'nun geleceğine 'TÜRKİYE' damgası: Başkan Erdoğan eve birçok kazanımla dönüyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne damga vurdu. ABD Başkanı Biden Erdoğan'a "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi" Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi çabaları dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Erdoğan da Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan tahıl sorununu denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, bir an önce de hububat yokluğu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkân sağlama temennisinde bulundu.ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞMESİErdoğan-Biden görüşmesi 1 saat 5 dakika sürdü. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ve son durumun yanı sıra Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna ilişkin talebi, Ege Denizi ve Suriye'deki son gelişmeler de masaya yatırıldı.Başkan Erdoğan ve Biden en son 8 ay önce Roma'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesinde yüz yüze görüşmüşlerdi. Görüşme son derece samimi bir havada gerçekleşti.DENGE POLİTİKASI VURGUSUErdoğan ve Biden Madrid'teki görüşmeleri öncesinde kameralar karşısına geçti. Biden'ın Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı "müthiş iş" ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi" için ettiği teşekkür ve "Sizinle burada olmak gerçekten çok güzel" sözleri üzerine Başkan Erdoğan da "Ben de uzun bir aradan sonra sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hububat ve akaryakıt konusunda olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret ederek, "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım."Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkân sağlayalım" değerlendirmesini yaptı.RUSYA-UKRAYNA SÜRECİNE AYRI KATKI VERECEK ADIMLARMadrid'teki NATO Zirvesi'nin gündemi itibarı ile çok güçlü bir zirve olduğuna değinen Erdoğan, "Zirvedeki çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatı bulacağız.Sizlerin ABD olarak bu işte ön alışınız, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir" ifadelerini kullandı.Erdoğan-Biden görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.F-16 MODERNİZASYONU, EGE VE SURİYE'DEKİ SON DURUM MASADAYDIGörüşmede Türkiye'nin F-16 savaş uçağı alımı ve envanterindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu talebi, Ege ve Suriye'deki son durum ve Ankara ile Washington arasında devam eden istişareler masaya yatırıldı. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son gelişmeler, oluşturulması planlanan tahıl koridoru ve NATO'nun yeniden yapılanması konuları gündeme geldi.Kritik görüşme öncesi ABD'den de Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını destekledikleri yönünde bir açıklama geldi.Ankara, Suriye'de terör örgütü PKK'nın türevleri olan PYD/YPG'ye destek verilmemesi gerektiğinin altını çizerken; Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon hazırlığını da duyurdu. ABD'nin Yunanistan'a yaptığı askeri yığınak da görüşmede ele alınan başlıklardan oldu.YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİBaşkan Erdoğan dünkü ilk görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünya piyasalarına ihraç edilemeyen tahıllar konusunun masaya yatırıldığı ifade edildi.Erdoğan, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. Erdoğan'ın bir sonraki görüşmesi ise Birleşik Krallık Başbakanı Başbakanı Boris Johnson ile oldu. Erdoğan son olarak ABD Başkanı Biden ile görüştü. Başkan Erdoğan, NATO Toplantısının ikinci oturumu öncesinde de ABD Başkanı Joe Biden ile de ayaküstü sohbet etti.AİLE FOTOĞRAFIErdoğan zirvenin gerçekleştirildiği IFEMA Kongre Merkezi'nde resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimine katıldı. Ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, Sanchez ve Stoltenberg ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ayaküstü sohbet etti.JOHNSON İLE GÜLÜMSETEN DİYALOGBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğraf çekimi sırasında ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaşadığı diyalog dikkat çekti. Johnson'ın kendisini parmağıyla göstererek Türkçe olarak "Çok güzel" ifadesini kullanması sonrasında gülümseyen Erdoğan, İngiltere Başbakanı'na aynı sözlerle karşılık verince üçlü arasında keyifli dakikalar yaşandı.