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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Haziran ile biten haftada 908 milyon dolar arttı.

Ekleme: 30.06.2022 - 15:26 Güncelleme: 30.06.2022 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Haziran ile biten haftada 908 milyon dolar artarak 101 milyar 936 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 893 milyon dolar artarak 59 milyar 449 milyon dolardan 60 milyar 342 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 24 Haziran haftasında 14 milyon dolar artarak 41 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 594 milyon dolara yükseldi.
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