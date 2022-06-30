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Madrid'de yoğun diplomasi trafiği: Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü...

Başkan Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.

Ekleme: 30.06.2022 - 11:13 Güncelleme: 30.06.2022 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Madrid'de yoğun diplomasi trafiği: Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Madrid'deki yoğun diplomasi trafiğini ikinci gününde sürdürüyor... Dün ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Borish Johnson ile görüşen Başkan Erdoğan,bugün Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.

Madrid'de yoğun diplomasi trafiği: Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü...

DÜN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'nde ikili temaslarda bulundu. Başkanı Erdoğan, zirve marjında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Madrid'de yoğun diplomasi trafiği: Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü...

CHARLES MİCHEL'İ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

Madrid'de yoğun diplomasi trafiği: Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü...

Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada; "Başkan Biden, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile üçlü muhtıra imzalayarak, bu ülkelerin NATO'ya katılımına davetin önünü açmasını memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Ukrayna'ya desteği de ele aldığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna tahılının ihracatının önündeki Rus engelinin aşılmasının önemine de değinildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Liderler, Ege ve Suriye'de istikrarın korunması konusunu da ele alındı. Biden, yapıcı ikili ilişkilerin korunması arzusunu bir kez daha dile getirdi ve iki lider hükümetleri arasında yakın iletişimin sürdürülmesine vurgu yaptı." ifadeleri kullanıldı.
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