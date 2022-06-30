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Konya HDP İl Eş Başkanı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı!

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla yürütülen operasyonda, ‘terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan aranan Konya HDP İl Eş Başkanı Songül Ç. ve eski HDP çalışanı Erol A. tutuklandı.

Ekleme: 30.06.2022 - 19:12 Güncelleme: 30.06.2022 - 19:14 / Editör: Ozge Selin
Konya HDP İl Eş Başkanı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı!
dinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şüphelinin, Yunanistan tarafından geri itildiğine (deport) yönelik istihbarı bilgi alındı. Bu kapsamda, 29 Haziran'da Uzunköprü ilçesi Eskiköy yol ayrımında icra edilen operasyonda, Konya Selçuklu'da bulunan HDP binasının eski çalışanı ve parti üyesi Erol A. ve Konya HDP İl Eş Başkanı Songül Ç. yakalandı.

Konya HDP İl Eş Başkanı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı!

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propaganda yapmak suçlarından haklarında dosya bulunan Erol A. ve Songül Ç., adli işlemlerini müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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