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İtalyan lezzetleri İstanbul Havalimanı’nda

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı, farklı kültürlerden ağırladığı binlerce yolcusunun ihtiyaç beklentilerine cevap vermek için restoranlarını çeşitlendirmeye devam ediyor.

Ekleme: 30.06.2022 - 14:16 Güncelleme: 30.06.2022 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
İtalyan lezzetleri İstanbul Havalimanı’nda
Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunan birbirinden farklı 90'dan fazla işletmenin bulunduğu havalimanında son olarak İtalyan şef Antonio Carluccio'nun kendi adını taşıyan restoranı Carluccio's hizmete girdi.

Dış hatlar terminalinde 7 gün 24 saat boyuncu hizmet verecek restoran, dünyanın dört bir yanından gelen yolcularla İtalyan lezzetlerini buluşturacak.

DÜNYA MUTFAĞININ EN İYİ ÖNEKLERİNİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İGA İstanbul Havalimanı'nda yeme-içme hizmeti veren TUM'un Genel Müdürü Hüseyin Dönmez, farklı kültürlerden ağırladıkları yolculara dünya mutfağının en iyi örneklerini sunmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek "İGA İstanbul Havalimanı'nı kullanan her milletten, farklı kültürlerden gelen binlerce kişiyi yolculuk memnuniyeti hedefiyle ağırlamak için restoranlarımızı çeşitlendiriyoruz. Bu bağlamda son olarak İtalyan mutfağının otantik lezzetlerini sunan Carluccio's'u hizmete açtık. TUM olarak, farklı markalar eşliğinde dünya lezzetlerini en büyük aktarma merkezi (hub) olan İGA İstanbul Havalimanı'nda yolcularımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Misafirlerimize farklı deneyimler sunmak, değişik tatlarla buluşturmak ve sahip olduğumuz yeme-içme alanını her geçen gün zenginleştirmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
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