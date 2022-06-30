İçişleri Bakanı Soylu selin vurduğu Düzce’de!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de kente su veren Uğur Deresi'nin taşması sonucu yollarda ve köprülerde meydana gelen hasarı havadan inceledi.Karayolu ile Beyköy Beldesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, DSİ ve AFAD yetkilileri eşlik etti. Bakan Soylu, kendisini karşılayan Başkan Faruk Özlü ve beraberindekilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, ana su hattındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özlü, Bakan Soylu'ya şehre su verilmesi noktasında özveri ile çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.4 KİLOMETRELİK KOPUKLUKSoylu, incelemelerinin ardından beraberinde Belediye Başkanı Faruk Özlü ve protokol üyeleri ile birlikte AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçerek, son durumun değerlendirilmesini gerçekleştirdi. Bakan Soylu burada basın mensuplarına yaptığı basın açıklamasında selden ötürü Beyköy Beldesi'nde bulunan ana isale hattında 4 kilometrelik kopukluk meydana geldiğini Düzce Belediyesi özelinde bütün kurumların el ele vererek aşılmaya çalışıldığını, Düzcelileri susuz bırakmamak adına yapılan çalışmanın kayda değer bir çalışma olduğunu belirterek emek verenlere teşekkür etti.