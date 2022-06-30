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İçişleri Bakanı Soylu selin vurduğu Düzce’de!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunmak için sel’in vurduğu Düzce’ye giderek yerinde incelemelerde bulundu. Şiddetli yağışlardan ötürü hasar gören Uğur Suyu Ana Regülatörünün bulunduğu alanı gezen Bakan Soylu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ayrıca bütün ekiplere özverili çalışmalardan ötürü teşekkürlerini iletti.

Ekleme: 30.06.2022 - 11:59 Güncelleme: 30.06.2022 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Soylu selin vurduğu Düzce’de!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de kente su veren Uğur Deresi'nin taşması sonucu yollarda ve köprülerde meydana gelen hasarı havadan inceledi.

İçişleri Bakanı Soylu selin vurduğu Düzce’de!

Karayolu ile Beyköy Beldesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, DSİ ve AFAD yetkilileri eşlik etti. Bakan Soylu, kendisini karşılayan Başkan Faruk Özlü ve beraberindekilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, ana su hattındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özlü, Bakan Soylu'ya şehre su verilmesi noktasında özveri ile çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu selin vurduğu Düzce’de!

4 KİLOMETRELİK KOPUKLUK

Soylu, incelemelerinin ardından beraberinde Belediye Başkanı Faruk Özlü ve protokol üyeleri ile birlikte AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçerek, son durumun değerlendirilmesini gerçekleştirdi. Bakan Soylu burada basın mensuplarına yaptığı basın açıklamasında selden ötürü Beyköy Beldesi'nde bulunan ana isale hattında 4 kilometrelik kopukluk meydana geldiğini Düzce Belediyesi özelinde bütün kurumların el ele vererek aşılmaya çalışıldığını, Düzcelileri susuz bırakmamak adına yapılan çalışmanın kayda değer bir çalışma olduğunu belirterek emek verenlere teşekkür etti.
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