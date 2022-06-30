  • USD: 16,67 - 16,70
  • EURO: 17,52 - 17,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan suç örgütlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıktı.

Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!
Ekleme: 30.06.2022 - 10:56 Güncelleme: 30.06.2022 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!
İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken Özel Harekat ekiplerince gözaltına alınan Evcil'in, liderliğini yaptığı suç örgütünün zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi.

Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!

Örgütün işleyişi de çözüldü: İlk olarak, mali sıkıntı yaşayan tesisleri satın alma vaadi ile kira kontratı imzalanıyor. Tesise girdikten sonra demir-çelik ürünlerini piyasaya satıp gelirler Evcil'in grup şirketlerin hesaplarına aktarılarak firmaların içi boşaltılıyor.

Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!

KDV, kurumlar vergisi ve stopaj gibi ödemeler bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükü arttırılıyor. Borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam ediliyor.

Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!

Herhangi bir tahsilat yapılamadığı içinde kamu alacağı tahsili de engellenmiş oluyor. Örgütün bu yolla İzmir, Hatay ve Sivas'taki fabrikalara çöktüğü belirlendi.

Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!

YAKLAŞIK 4 MİLYAR ZARAR

Demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı. Evcil bu yöntemle devleti 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattı. Erol Evcil'in üzerinde herhangi bir fabrika olmadığı ve bunları akrabalarını üzerine yaptırdığı tespit edildi.

Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!

BORCA RAĞMEN ÖZEL JETİYLE GEZİYOR

Özel jetle gün içinde 5 il gezen Evcil'in, eşini de Paris'e alışverişe gönderdiği, et yemek için Hatay'dan İstanbul'a gidip geldiği öğrenildi.

Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!

NESİM MALKİ CİNAYETİNİN AZMETTİRİCİSİ

Turizm şirketiyle 1986'da iş hayatına atılan Evcil, daha sonra iplik işine girdi. Bir dönem 'Zeytin Kralı' olarak anıldı. Kara para aklamak ve organize suç örgütü yönetmekten tutuklandı.

Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!

1995'te cinayete kurban giden iş adamı Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandı. 2015'te 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklamak' suçlarından toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası ve 1 milyon 250 bin lira da adli para cezası verdi.

Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!

Evcil, infaz yasası düzenlemesi kapsamında 16 Nisan 2020'de tahliye edildi.

CHP'li Kıyıköy Belediyesi'nin 'rüşvet' kasasıydı: Yeniden tutuklandı
MSB: Üç bölgede 29 terörist etkisiz hale getirildi
Wall Street Journal'dan NATO Zirvesi analizi: Türkiye istediğini aldı
Yunanistan F-35 için harekete geçti! Resmen gönderdiler
NATO'nun geleceğine 'TÜRKİYE' damgası: Başkan Erdoğan eve birçok kazanımla dönüyor!
Maymun Çiçeği Hastalığı Türkiye'de görüldü! Bakan Koca'dan açıklama
Asgari ücrete ara zam için beklenen gün geldi: Asgari Ücret ne kadar olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da...
Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!
Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Reyhanlı Katliamının talimatını veren Mehmet Gezer Türkiye'ye getirildi
ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışına destek! 'Bu bölgesel güvenliğin yararına olacak!'
Macron'dan Erdoğan fotoğraflı paylaşım! NATO'nun gücüne her zamankinden daha fazla bağlıyız!
Bayram öncesi güzel haber! TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olacak!
NATO'nun 300 bin kişilik kuvvetinin gelecek yıla kadar hazır olması planlanıyor!
Devir teslim tamam! 441.04'te komuta artık Türkiye'de
Diğer ülkeler için de emsal teşkil edecek! Mutabakata uymazlarsa Türkiye 'veto' edebilir!
Başkan Erdoğan ABD Başbakanı Johnson ile bir araya geldi!
ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür!
Madrid zirvesi sonrası İsveç'in PKK'lı vekili panikledi! Örgüt paçavrasıyla poz verdi!
AFAD'dan 13 il için yeniden yağış uyarısı yaptı!
Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

Emlak fiyatlarındaki balonu patlatan düzenleme! Konutta gerçek fiyat dönemi!

Emlak fiyatlarındaki balonu patlatan düzenleme! Konutta gerçek fiyat dönemi!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü