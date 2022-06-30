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Erzurum’da ayı dehşeti! Çobanın parçalanmış cesedi bulundu

Erzurum’un Olur Hükam köyünde beyaz ayı dehşet saçtı. Çobanın av tüfeği ile vurduğu ayı derede ölü bulundu, çoban Fatih İlhan’ın da parçalanmış cesedine ulaşıldı.

Ekleme: 30.06.2022 - 15:37 Güncelleme: 30.06.2022 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Erzurum’da ayı dehşeti! Çobanın parçalanmış cesedi bulundu
Edinilen bilgiye göre, Hükam köyünde Çobanlık yapan 5 çocuk babası Fatih İlhan (44) dün öğle saatlerinde Vank deresinde koyunları otlatırken beyaz ayı ile karşılaştı. Çoban kendisine saldıran beyaz ayıyı av tüfeği ile vurdu. Yaralı ayı çobana saldırmaya devam etti. Vücudunun muhtelif bölgeleri parçalanan çoban hayatını kaybetti. Yaralı beyaz ayı da bölgede dere içerisinde ölüsü bulundu.

Çobandan haber alamayan yakınları ve komşuları durumu Jandarma ve AFAD’a bildirerek yardım istedi. Olur İlçe Jandarma ekipleri, Erzurum JAK ekipleri ve AFAD ekipleri çobanı bölgede aramaya başladı. Gece görüşlü drone destekli bölgede geniş çaplı arama yapıldı. El fenerleri desteği ile kırsalda arama yapan ekipler gece yarısı Fatih İlhan’ın parçalanmış cesedine ulaştı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sırasında çobana saldıran beyaz ayının da derede öldüğü belirlendi.

Erzurum’da ayı dehşeti Çobanın parçalanmış cesedi bulundu
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemenin ardından çobanın cenazesi ceset torbasına konularak sarp kayalıklardan aşağıya indirdi. Bölge sarp kayalık olduğu için ekipler güçlükle olay yerine ulaşabildi.

Helikopter ile alınacak cenaze otopsi yapılmak üzere adli tıp merkezine götürülecek.

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