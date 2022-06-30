E-ticarette rekabeti bozana ağır ceza: Teklif TBMM'ye sunuldu!

Pandemi süreci ile birlikte dünyanın yanı sıra Türkiye'de de büyük bir pazar payına ulaşan eticarete çekidüzen verecek yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan teklif, yeni aktörlerin pazara girmesini kolaylaştırıyor. Türkiye'nin 2019'da yüzde 9,8 olan e-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 17.7'ye yükseldi.2021 yılında perakende e-ticaret hacmi 234 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşirken, bu hacmin yaklaşık yarısını sektörün önde gelen e-ticaret pazar yerlerindeki satışlar oluşturdu. 2020'de 256 bin 861 olan e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı, geçen yıl 484 bin 347'ye ulaşmıştı. Bu işletmelerin 472 bin 604'ü elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet gösteriyor. Büyük firmaların pazarı domine etmesini önlemek için başta ABD olmak üzere birçok ülke bu alanı düzenleyici mevzuat çalışmaları yapıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bu kapsamda Türkiye de kendi düzenlemesini yaptı. TBMM'ye sevk edilen düzenlemenin getirdiği yenilikler şöyle:HAKSIZ TİCARET ÖNLENECEKYasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, e-ticaret pazar yerlerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalleri, meydana gelen haksız ticari uygulamaları önleyecek. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar tarafından satıcılara yapılacak ödemelere ilişkin süreler kısaltılacak, herhangi bir hizmet verilmeden haksız şekilde satıcılardan ücret alınamayacak.MARKALARI OLMAYACAKElektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi engellenecek.LİSANS ZORUNLULUGUNet İşlem Hacmi 10 milyar lira olan elektronik aracı hizmet sağlayıcılar lisanslandırılacak. Bunların bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. Satıcılar kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer elektronik ticaret pazaryerlerine taşıyabilecek. Birden fazla elektronik ticaret ortamında faaliyet gösterilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunulmayacak.REKLAM VE İNDİRİME SINIRNet işlem hacmi 30 milyar lira ve işlem sayısı 100 bini geçen hizmet sağlayıcılar, piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunamayacak.60 MİLYAR LİRANIN ÜSTÜNet işlem hacmi 60 milyar liranın üstünde olanlara, pazaryerlerinde gerçekleştirdikleri cüzdan benzeri faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar getirilecek. Pazaryerlerindeki satışlar ile satıcı olarak yaptıkları satışlar ve fiziki satışları hariç olmak üzere kargoculuk faaliyetleri kısıtlanacak.