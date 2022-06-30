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Danıştay korsanlığa 'dur' dedi! Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı HEAŞ'ın ihalesi boşa çıktı!

Yargı, Büyükşehir Belediyelerinin havalimanı-şehir içi yolcu taşıma işini düzenleme yetkisini gasp etmeye çalışan havalimanı işletmecilerine ‘dur’ dedi.

Danıştay korsanlığa 'dur' dedi! Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı HEAŞ'ın ihalesi boşa çıktı!
Ekleme: 30.06.2022 - 21:01 Güncelleme: 30.06.2022 - 21:05 / Editör: Ozge Selin
Danıştay korsanlığa 'dur' dedi! Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı HEAŞ'ın ihalesi boşa çıktı!
Danıştay 8. Daire, havalimanı-şehir içi yolcu taşıma işiyle ilgili yetkinin, işletmeci firmalarda değil Büyükşehir Belediyeleri'nde olduğuna karar verdi.

HEAŞ'IN İHALESİ BOŞA ÇIKTI

Danıştay kararı ile Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı HEAŞ'ın İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı yaptığı taşıma ihalesi ile diğer işletmeci firmaların yaptığı ihaleler boşa çıktı. Yeni İstanbul Havalimanı'nda sadece yer gösterme yetkisi olan işletmeci firmanın oluruyla ihalesiz yolcu taşıyan Havaist de korsan durumuna düştü.

YÖNETMELİK İSTİSMAR EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 17 Haziran 2017'de Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gitmişti. Yönetmelikte havalimanını işletmecilerine, taşımacılık yapacak şirketlere

‘yer tahsis etme' görevi verildi. Ancak havalimanı işletmecileri bu maddeye hukuk dışı anlamlar yükleyerek Büyükşehir Belediyeleri'nin yetkilerini gasp etti. Belediyeler Kanunu'nda belediyelere verilen “toplu taşıma hizmetlerini yürütmek, bu amaçla gerekli tesisleri kurmak kurdurmak, işletmek veya işlettirmek” yetkisi gasp eden işletmeler, hukuk dışı yolcu taşıma ihalelerine çıktı. Bazı havalimanlarında ise firmalara ihalesiz yolcu taşıma işi verildi.

Danıştay korsanlığa 'dur' dedi! Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı HEAŞ'ın ihalesi boşa çıktı!

DANIŞTAY: YETKİ BÜYÜKŞEHİRLERİN

Ancak yönetmelikle belediyelerin yetkileri gasp etme girişimine yargı engel oldu. Açılan davayı kabul ederek yönetmeliğin ilgili maddesini iptal eden Danıştay 8.Daire, hukuk dersi gibi kararı imza attı. Kararda, büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde şehir içi trafik, ulaşım ve toplu taşıma ile ilgili hususlarda karar alma ve tasarrufta bulunma yetkisinin kanunen Büyükşehir Belediyelerine ait olduğu belirtildi.

ORTADA YASA YOK HAK DEVREDİLEMEZ

Kararda havalimanından yolcu taşıma işinin işletmelere devredilemeyeceği vurgulanarak, “Kamu menfaatleri çerçevesinde yürütülmesi gereken iktisadi bir faaliyet olan ulaşım hizmetlerinin düzenlenmesi konusunda yetkinin havalimanı işletmecilerine devrini mümkün kılacak yasal bir düzenleme yok” denildi.

Danıştay korsanlığa 'dur' dedi! Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı HEAŞ'ın ihalesi boşa çıktı!

YÖNETMELİK HUKUKA UYGUN DEĞİL

Ayrıca yönetmeliklerin kanunların üzerinde olamayacağı açıkça vurgulandı. Kararda şu ifadeler kullanıldı: ”Üst hukuk normlarına uygun olarak düzenlenmediği anlaşılan dava konusu yönetmelik maddesinde yer alan ‘havalimanı işletmecisi tarafından düzenlenir' ibaresinde hukuka uyarlık yoktur.”

İHALELER BOŞA ÇIKTI

Danıştay kararı ile havalimanı işletmecilerinin yaptığı yolcu taşıma ihalelerinin hukuksuzluğu tescillendi. Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı HEAŞ'ın (Havalimanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.) İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı çıktığı ihale başta olmak üzere işletmeci firmaların yaptığı tüm ihaleler boşa çıktı. Yeni İstanbul Havalimanı'nda işletmeci firma oluruyla 3 yıldır ihalesiz yolcu taşıyan Havaist de korsan durumuna düştü. Hukukçulara göre kararla, havalimanı işletmelerinden cesaret alarak ihalesiz ve izinsiz yeni hatlar açan, kafasına göre tarife fiyatlarını artıran taşımacılık firmaları için cezai yaptırım gündeme gelebilir.

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