Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Liderler Zirvesi devam ediyor.Bu kapsamda Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da temasları sürüyor.Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.İki lidere, bakanları da eşlik etti.Cumhurbaşkanı'nın temasları sürecek.