  • USD: 16,67 - 16,70
  • EURO: 17,52 - 17,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin kanalı Halk TV'de bebek katiline övgü: HDP'li vekil 'Sayın Öcalan' dedi! Şirin Payzın ve Emin Çapa sesini çıkarmadı

CHP'nin kanalı Halk TV'de yeni bir skandal imza atıldı. Canlı yayına bağlanan HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki bebek katili PKK elebaşı Öcalan için 'sayın' ifadesini kullandı. Şirin Payzın ve Emin Çapa ile Barış Terkoğlu bu duruma ses çıkarmadı.

Ekleme: 30.06.2022 - 09:40 Güncelleme: 30.06.2022 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin kanalı Halk TV'de bebek katiline övgü: HDP'li vekil 'Sayın Öcalan' dedi! Şirin Payzın ve Emin Çapa sesini çıkarmadı
CHP'nin fonladığı Halk TV'de HDPKK'lı vekil bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan için övgü dolu sözler kullandı. Programın moderatörleri ve konuğu ise bu ifadeye tek kelime edemedi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki 'Ne görüşülür kapılar açılırsa Sayın Öcalan nasıl bir mesaj verir. Hep birlikte göreceğiz bunu' ifadelerini kullandı.

KİMSE İTİRAZ ETMEDİ
Bu duruma programın moderatörlerinden Şirin Payzın, Emin Çapa ve diğer katılımcı Barış Terkoğlu ise tek kelime etmedi.

ESKİ CHP'Lİ VE ESKİ ASKER MEHMET ALİ ÇELEBİ İSYAN ETTİ
Bu sözlere bir dönem CHP milletvekili olan ve şu anda Bağımsız İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi de isyan etti. Çelebi 'Halktv'de bebek katili,PKK elebaşına 'Sayın Öcalan' denmesine ses çıkmayacak mı? Dilinizi mi yuttunuz! PKK-Öcalan severlerin girdiği denklemlerde olmayacağız, alışmayacağız!' sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'nin kanalı Halk TV'de bebek katiline övgü: HDP'li vekil 'Sayın Öcalan' dedi! Şirin Payzın ve Emin Çapa sesini çıkarmadı

PKK'YI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI AKILLARDA
Bu skandal akıllara geçtiğimiz günlerde Halk TV'de yapılan PKK'yı meşrulaştırma çabasını getirdi. Türkiye'nin olası operasyonu öncesi Halk TV'de PKK meşrulaştırılmaya çalışılmıştı. Suriye'ye operasyon için gün sayılırken, Halk TV ekranlarında yaşanan olay kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Sunucu Burak Tatari Suriye'deki son durumu aktarırken, terör örgütü YPG/PKK bölgelerini ABD'nin terör örgütünü meşrulaştırmak için kullandığı Suriye Demokratik Güçleri tanımı ile anlattı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de bebek katiline övgü: HDP'li vekil 'Sayın Öcalan' dedi! Şirin Payzın ve Emin Çapa sesini çıkarmadı

HALK TV'DE TERÖR ÖRGÜTÜNE KAMUFLAJ!
Halk TV'de Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi değerlendirmeler yapıldı. Sunucu Burak Tatari, yansıtılan harita üzerinden hangi bölgede kimlerin olduğunu anlattı. Tam bu sırada büyük bir skandal yaşandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın halka zulm ederek barındığı bölgeler Suriye Demokratik Güçleri şeklinde tanımlandı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de bebek katiline övgü: HDP'li vekil 'Sayın Öcalan' dedi! Şirin Payzın ve Emin Çapa sesini çıkarmadı

'SDG' İFADESİNİ TERÖRİSTLERİ MEŞRULAŞTIRMAK İSTEYEN ABD ORTAYA ATMIŞTI
Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya tepkisini azaltmak ve terör örgütünü meşru bir zemine çekmek için girişimlerde bulunan ABD, terör örgütünü Suriye Demokratik Güçleri olarak tanımlamaya başlamıştı. Temelini YPG/PKK'nın oluşturduğu yapının içinde sözde Araplar ve Türkmenler'in de yer aldığı yalanı ortaya atılmıştı. ABD, teröristleri bu tanımlama ile koruma altına almak istiyor.
CHP'li Kıyıköy Belediyesi'nin 'rüşvet' kasasıydı: Yeniden tutuklandı
MSB: Üç bölgede 29 terörist etkisiz hale getirildi
Wall Street Journal'dan NATO Zirvesi analizi: Türkiye istediğini aldı
Yunanistan F-35 için harekete geçti! Resmen gönderdiler
NATO'nun geleceğine 'TÜRKİYE' damgası: Başkan Erdoğan eve birçok kazanımla dönüyor!
Maymun Çiçeği Hastalığı Türkiye'de görüldü! Bakan Koca'dan açıklama
Asgari ücrete ara zam için beklenen gün geldi: Asgari Ücret ne kadar olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da...
Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!
Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Reyhanlı Katliamının talimatını veren Mehmet Gezer Türkiye'ye getirildi
ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışına destek! 'Bu bölgesel güvenliğin yararına olacak!'
Macron'dan Erdoğan fotoğraflı paylaşım! NATO'nun gücüne her zamankinden daha fazla bağlıyız!
Bayram öncesi güzel haber! TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olacak!
NATO'nun 300 bin kişilik kuvvetinin gelecek yıla kadar hazır olması planlanıyor!
Devir teslim tamam! 441.04'te komuta artık Türkiye'de
Diğer ülkeler için de emsal teşkil edecek! Mutabakata uymazlarsa Türkiye 'veto' edebilir!
Başkan Erdoğan ABD Başbakanı Johnson ile bir araya geldi!
ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür!
Madrid zirvesi sonrası İsveç'in PKK'lı vekili panikledi! Örgüt paçavrasıyla poz verdi!
AFAD'dan 13 il için yeniden yağış uyarısı yaptı!
Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

Emlak fiyatlarındaki balonu patlatan düzenleme! Konutta gerçek fiyat dönemi!

Emlak fiyatlarındaki balonu patlatan düzenleme! Konutta gerçek fiyat dönemi!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü