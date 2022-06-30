CHP'li Rıza Özdemir yaptığı usulsüzlüğü marifet gibi anlattı: İki bin sigortasız Suriyeli çalıştırıyorum

Twitter üzerinden yapılan yayına katılan CHP Gaziantep Kurultay Delegesi Rıza Özdemir’in Suriyeli mültecilerle ilgili sözleri olay oldu. Yayın sırasında moderatörün "Suriyeli işçi çalıştırıyor musunuz?’" sorusuna yanıt veren Özdemir, her yıl 2 bin Suriyeli işçi çalıştırdığını söyledi.Tarlasında Suriyeli işçileri çalıştırdığını söyleyen Özdemir, "Bende her yıl 1500 - 2 bin Suriyeli işçi çalışır. Hepsi Suriyeli, Türkler çalışmıyor’’ dedi.Tokat'ın Niksar ilçesinde konuşlu Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Taburu'nda görevli 180 komando, Suriye'nin El-Bab şehrindeki görevlerini tamamlayarak kente döndü.KAYIT DIŞI OLARAK ÇALIŞIYORModaretörün, ‘’CHP iktidara geldiği zaman Suriyelileri ülkelerine geri gönderecek. O zaman ekip biçmekten vaz mı geçeceksiniz?’’ diye sordu. Bunun üzerine konuşan Özdemir, ‘’Hayır, geçmişte olduğu gibi ekip biçmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de yaptığı konuşmada Suriyeli mültecilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Hiç meraklanmayın, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Buraya arzu ederlerse turist olarak gelebilirler. Kapılarımız açık, gezebilirler.' ifadelerini kullandı.'DAHA UCUZA GELİYOR'Özdemir, ‘’Suriyeli işçiler daha ucuza mı geliyorlar?’’ sorusuna, ‘’Evet, daha ucuza geliyorlar’’ yanıtını verdi.2 bin işçiyi kayıt dışı çalıştırdığını aktaran Özdemir, tarım işçilerinin kayıt dışı çalıştırılmasının suç olmadığını, günlük ve mevsimlik işçilere sigorta yaptırmak zorunda olmadığını, öyle bir kanun olsa dahi kadın ve çocuklarında işçi olarak geldiğini, bunun suç olmadığını dile getirdi.