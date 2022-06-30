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CHP'li Kıyıköy Belediyesi'nin 'rüşvet' kasasıydı: Yeniden tutuklandı

Kırklareli'nde yargılandığı mahkemece, CHP'li Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davada tahliye edilen esnaf Tolga Ö, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

CHP'li Kıyıköy Belediyesi'nin 'rüşvet' kasasıydı: Yeniden tutuklandı
Ekleme: 30.06.2022 - 11:15 Güncelleme: 30.06.2022 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Kıyıköy Belediyesi'nin 'rüşvet' kasasıydı: Yeniden tutuklandı
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının, 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına itirazının ardından tutuklanması için yakalama kararı çıkarılan Tolga Ö. gözaltına alındı.

Kırklareli Adliyesi'ne sevk edilen sanık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Sevinç, Cem T. ve esnaf Tolga Ö. hakkındaki tahliye kararına itiraz etmiş, 1. Ağır Ceza Mahkemesi itiraz üzerine sanıklar hakkında tutuklanmaları için yakalama kararı çıkarmıştı.

Karar üzerine iki gün önce yakalanan Sevinç ve Cem T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Mahkeme tahliye kararı vermişti

Sevinç, Cem T. ve Tolga Ö'nün Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "rüşvet" suçlamasıyla 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 24 Haziran'da başlanmıştı.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla 3 sanığı tahliye etmişti.

Rüşvet suçundan cezaevine gönderilen Kıyıköy Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Ender Sevinç’in rüşvet çarkı deşifre oldu. Belediyenin yetki sınırlarındaki iş ve işlemlerden rüşvet aldığı belirtilen Sevinç’in paraları ‘nalburumuz’ diye tanıttığı kasası Tolga Ö.’nün hesabında topladığı tespit edildi.

PARA TOLGA Ö.’NÜN HESABINA

Dosyaya giren bilgilere göre G.Ş. isimli vatandaş doğal SİT alanına konteyner yerleştirmek istedi ve belediyeye başvurdu. Belediye Başkanı Ender Sevinç ise G.Ş.’den 20 bin TL para istedi ve parayı yatırması için kasası olduğu iddia edilen Tolga Ö.’nün hesap numarasını gönderdi. G.Ş. ise hesaba 20 bin TL göndererek dekontu da Whatsapp üzerinden Ender Sevinç’e gönderdi. Sevinç aynı araziye elektrik bağlatmak isteyen G.Ş.’den bu kez rüşvet olarak telefon istedi. G.Ş. ise Sevinç’e telefonun bedeli olan bin 200 doları elden ödedi.
CHP'li Kıyıköy Belediyesi'nin 'rüşvet' kasasıydı: Yeniden tutuklandı
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