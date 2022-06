Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu muhtıra diplomatik bir zaferdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO zirvesi sonrası değerlendirmelerde bulundu.RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MESAJI: ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZBaşkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:NATO tarihindeki en önemli zirvelerden birini daha sona erdirdik. Zirvenin başarısı için gösterdikleri gayret için Stoltenberg ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Ukrayna'daki savaşın ardından liderler düzeyinde 3'üncü kez bir araya geldik. Madrid zirvesi geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmak için önemliydi. Ukrayna'ya ittifakın desteği tamdır. Yıkım ve gözyaşının sona erdirilmesi için çaba sergilemeliyiz. Diplomatik girişimlerimizi artırmalıyız. Zirvenin ilk oturumunda Zelensky bize videokonferans ile mesajını iletti. Zelensky ile ilk günden itibaren yakın görüşmelerimi sürdürüyorum. Putin ile de yakın temaslarımı sürdürüyorum. Tüm bunlar kalıcı barışı sağlamak içindir. Savaşın ekonomideki olumsuz yansımalarını hepimiz hissediyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. İstanbul'daki müzakere ile yeşeren barış umudunu artırmamız gerekiyor. Temaslarımızda savaşın başından bu yana önceliklerimiz, krizin insani etkilerinin en aza indirilmesi konuları hakkında bilgi verdik.'TÜRKİYE GELECEKTE DE SÖZ SAHİBİ MÜTTEFİKLER ARASINDA YER ALACAKTIR'Dün kabul ettiğimiz stratejik konsept önemli. Bu yeni belge NATO'nun temelini oluşturan ilkeleri yeniden teyit etmiştir. Bu sene ittifaka katılımının 70'inci yılını kutlayan, müttefiklik ruhuna her zaman uygun hareket eden Türkiye gelecekte de söz sahibi müttefikler arasında yer alacaktır. Kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Terör örgütleri arasında hiçbir ayrıma gidilmeden, mücadelenin tam bir uyumla sürdürülmesi zaruridir. Oturumda ve ikili temaslarımda bu konunun Türkiye için nasıl bir önem arz ettiğini vurguladım.DÜNYAYA ÇOK NET TERÖR MESAJI: NET ADIMLAR ATMAMIZ ŞARTBugün bize kullanılan silahların yarın başka müttefiklerimize karşı kullanılmayacağının garantisi yoktur. Son günlerde PKK ve uzantılarının kendilerine yönelik en ufak müdahale karşısında sergiledikleri pervasızlıklar ortadadır. Huzuru ve güvenliği tehdit eden bu beladan kurtulmamız gerektiğini güçlü bir şekilde vurguladım. Terör örgütleri ile mücadelemizi anlatan bir videoyu liderler ile izleme fırsatı buldum. FETÖ, PKK/YPK ve DEAŞ'ın kanlı yüzünü bir kez daha anlatma fırsatı bulduk. Müttefikler olarak terörün hepsi ile mücadelede samimi, tutarlı ve net adımlar atmamız şart.Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden, binlerce evladını şehit veren bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır. İsveç ve Finlandiya konusundaki süreçte kırmızı çizgilerimizi ortaya koyduk.İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. İsveç ve Finlandiya ile mutabakatta yer alan uygulamaları takip edip, adımlarımızı buna göre atacağız. İsveç'in verdiği sözü şudur, 73 teröristin Türkiye'ye iadesi sağlanacak.Sayın Putin ile, Sayın Zelenskiy ile hafta sonu ve pazartesi gnü telefon diplomasimizi sürdüreceğiz. Bu koridoru işletmeye çalışacağız. 20 kadar bölgede gemilerimiz var.Parlamentolar sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. Burada da Sayın Başkan elinden gelen adımları atacağını söyledi. Olay sadece Demokratlar ile bitmiyor. Bir de Cumhuriyetçiler var. Benim geniş bir ekibim ABD'deydi. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler ile görüşme yaptılar. Heyetlerimizi gerekirse yine göndereceğiz. Cumhuriyetçilerle de görüşerek desteğini almamız halinde Biden'ın samimi gayretleri ciddi bir destek olacaktır. Gecikmeden bir heyeti ABD'ye göndereceğiz.Tekrara gerek yok, biz parlametodan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşeni yerine getirecek. Bu mutabakatta yer alıyor. Onlar üzerine düşeni yaparsa bunu parlamentomuza göndeririz. Yapmazlar ise parlamentomuza göndermeye gerek kalmaz. Makedonya 20 yılda girebildi. Bu öyle süreci çok çabuk işleyen bir süreç yok. İsveç ve Finlandiya da bunu biliyor. Terör örgütlerinin silinip atılması lazım.Yunanistan'ın son dönemlerdeki tutumu, bizim siyaset anlayışımıza uymuyor. Son dönemde, kendisine İstanbul'da verdiğim yemekte bir teklifte bulundum. Biz bundan sonra aramızdaki meselelere 3. kişileri sokmayalım dedim. Tabi bizim bu anlaşmamızı 2-3 hafta sonra ABD senatoosunda bozdu. Bu ziyaretlerde silahlandırmalara gitmek gibi bir gayretin içerisine girdi. Bir de ABD'nin burada üs kurma olayı var. Bunu sorduğumuzda da Rusya'ya karşı diyorlar. Ama benim halkım bunları yutmuyor. Buna olumlu bakmıyoruz. Bunu ikili görüşmelerde liderlere söyledik.Muhalefet her zaman, siyaha beyaz, siyaha beyaz der. Türkiye muhalefeti böyledir. Ama şimdi tüm belgeler ortaya kondu. Dünya bu olayı net olarak gördü. Bizim buradaki tavrımızı herkes takdirle karşıladı. Biz de terörle mücadelemizin Türkiye dışındaki ayaklarını kendilerine takdim ettik. Video kayıtlarını, belgeleri verdik. Kendileri de izlediler. Şu an İsveç'teki terör yandaşları çılgındalar. Ama bizim muhalfet bunların farkında değil, onlara da dönüşte anlatırız.Freedom Hause kendini sorgulamalı. Önce gelsinler Diyarbakır annelerini ziyaret etsinler. Özgürlük, benim özgürlük alanım sizin özgürlük alanınıza kadardır. Ama bugün Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. Bu Kandil'e 12-13 yaşındaki kızlar kaçırılıyor ve boyları kadar silah veriliyor. Bu nasıl bir özgürlük.İsveç ve Finlandiya bize 73 teröristi verecekler. bu yazılı olarak da kayda geçirildi.Siyaset kavga gürültü işi değildir. Burada dost kazanmak uğraşı içerisinde olacaksınız. Benim Putin ile geçmişim eski. Zelenskiy ile ilişkim yeni. Ancak Zelenskiy Ukrana devlet başkanı seçildiğinden beri ilişkilerimiz yoğun devam etti. Biz burada arabuluculuk yapacaksak ilk adımımız, bu iki ülkenin temsilcilerini bir araya getirdik. Bundan sonraki süreçte de bunu hızlandırarak devam ettirelim. Şu anda tahılın sıkıntısını çekenler burada bir rahatlama yaşayacaklar.