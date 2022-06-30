Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:"Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın dördüncü gününde cimnastik, güreş, badminton ve bocce branşlarında 10 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanan milli sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Ülkemize bu gururu yaşatan milli sporcularımıza, antrenörlerine teşekkür ediyorum. Devam eden organizasyonda yarışacak sporcularımıza başarılar diliyorum."