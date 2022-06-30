Asgari ücrette işçi tarafının teklifi belli oldu! İkinci asgari ücret toplantısı sonrası TÜRK-İŞ'ten açıklama...

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam oranı için çalışmalarda sona yaklaşıldı.Dün ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılmıştı.İkinci toplantı ise işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri ile birlikte bakanlıkta gerçekleştirildi.TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat, toplantı sonrası açıklamada bulundu.' 'Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik.' diyen Irgat, şu ifadeleri kullandı:'Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik'Ayrıca Irgat, yarın bir toplantı daha olmasını beklediklerini vurgulayarak üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini söyledi.