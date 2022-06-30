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Asgari ücrette işçi tarafının teklifi belli oldu! İkinci asgari ücret toplantısı sonrası TÜRK-İŞ'ten açıklama...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını yaptı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada ara zam tekliflerinin 6 bin 391 lira olduğunu söyledi. Irgat, yarınki toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini ifade etti.

Asgari ücrette işçi tarafının teklifi belli oldu! İkinci asgari ücret toplantısı sonrası TÜRK-İŞ'ten açıklama...
Ekleme: 30.06.2022 - 20:23 Güncelleme: 30.06.2022 - 20:27 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücrette işçi tarafının teklifi belli oldu! İkinci asgari ücret toplantısı sonrası TÜRK-İŞ'ten açıklama...
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam oranı için çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Dün ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılmıştı.

İkinci toplantı ise işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri ile birlikte bakanlıkta gerçekleştirildi.

Asgari ücrette işçi tarafının teklifi belli oldu! İkinci asgari ücret toplantısı sonrası TÜRK-İŞ'ten açıklama...

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat, toplantı sonrası açıklamada bulundu.

' 'Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik.' diyen Irgat, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik'

Ayrıca Irgat, yarın bir toplantı daha olmasını beklediklerini vurgulayarak üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücrette işçi tarafının teklifi belli oldu! İkinci asgari ücret toplantısı sonrası TÜRK-İŞ'ten açıklama...
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