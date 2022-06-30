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ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışına destek! 'Bu bölgesel güvenliğin yararına olacak!'

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’ye F-16 satışına destek verdiği açıkladı. Graham, “Türkiye’nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye’nin, ABD’nin, NATO’nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır.” dedi.

ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışına destek! 'Bu bölgesel güvenliğin yararına olacak!'
Ekleme: 30.06.2022 - 01:35 Güncelleme: 30.06.2022 - 01:39 / Editör: Ozge Selin
ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışına destek! 'Bu bölgesel güvenliğin yararına olacak!'
Lindsey Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye'ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum.” İfadesini kullandı.

Aradaki görüş farklılıklarına rağmen Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Graham, “Bu durum, Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışına destek! 'Bu bölgesel güvenliğin yararına olacak!'

Graham açıklamasında, “Türkiye'nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye'nin, ABD'nin, NATO'nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır.” ifadesini kullandı.
ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, dün yaptığı telefon brifinginde, Türkiye'nin yeni F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebini değerlendirerek, 'ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor.' demişti.
ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışına destek! 'Bu bölgesel güvenliğin yararına olacak!'
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