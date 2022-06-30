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2016'da Suriye'de büyük katliam yapmışlardı! 3 fail yakalandı...

27 Nisan 2016 tarihinde Suriye Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden (3)'ü, Suriye/Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

Ekleme: 30.06.2022 - 10:18 Güncelleme: 30.06.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
2016'da Suriye'de büyük katliam yapmışlardı! 3 fail yakalandı...
2016 yılında yaşanan olayda Ayn Dakna'da 76, Beluniye'de 14 Özgür Suriye Ordusu mensubu PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG mensupları tarafından katledilmişti.

Örgüt mensupları, Özgür Suriye Ordusu mensuplarının naaşlarını bir araya toplayarak kurşuna dizmiş, daha sonra naaşları, bir TIR dorsesinde Afrin merkez başta olmak üzere çeşitli yerlerde konvoy halinde teşhir edilmişti.

Yaşanan katliam o dönem bölgede büyük bir infial uyandırmış, halk ve ÖSO gruplarında derin bir üzüntü ve öfke yaratmıştı.

Yakalanan şahısların katliama katıldıklarını itiraf ettikleri belirlendi.

Şahısların sorgu işlemleri devam ediyor.
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