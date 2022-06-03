Yunanistan'dan 'keçi' provokasyonu! Anlaşmayı ihlal eden Miçotakis'ten skandal sosyal medya paylaşımı

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) ziyaretinde Türkiye provokasyonuna yer verdikten sonra dün ise 1947 Paris Antlaşması'na aykırı bir şekilde silahlandırılan Bodrum açıklarındaki İstanköy (Kos) ve İstanbulya (Astipalea) adalarını ziyaret etti.ABD ve Fransa'nın kendisine destek vermesini fırsat bilen Miçotakis, hukuk dışı eylemlerine ayrıca bir yenisini de ekleyerek Lozan Antlaşması'na göre silahlandırılması ve yerleşimin yasak olması gereken Keçi (Pserimos) Adası'nı ziyaret etti.Bununla da yetinmeyen Miçotakis, adadaki bir kayaya çizilmiş Yunan bayrağının fotoğrafını sosyal medya hesabından apylaşarak 'Ege'nin mavisi, bayrağın mavisi ile buluşuyor' ifadelerine yer verdi.Miçotakis'e Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, İçişleri Bakan Yardımcısı Stelios Petsas, Güney Ege Bölge Valisi George Hatzimarkos, İstanköy Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ve Yeni Demokrasi Partisi On İki Ada Milletvekilleri Manos Konsopis ve Vassilis Yanpos Polis ve Vassilis Yansis eşlik etti.Bodrum'un karşısında bulunan İstanköy Adası'ndaki belediye meclisi toplantısına katılan Miçotakis, sığınmacılardan da bahsederek, 'Bugün kimse bana sığınmacılarla ilgili bir şey söylemedi ve bu nedenle çok mutluyum. Eğer 2 yıl önce gelmiş olsaydım bu şekilde olmazdı. Karşılaştığımız tüm sorunlara rağmen çözüm bulduk' ifadelerine yer verdi.Ayrıca sahil güvenlik unsurlarına da teşekkür eden Miçotakis, 'Yunan ve AB sınırlarını koruyorsunuz' dedi.Miçotakis'in bu ziyareti Yunan medyasında geniş bir yer buldu. Devlet televizyonu ERT, Türkiye ile yaşanan gerginlik sırasında yaşanan bu ziyaretin sembolik olduğunu dile getirdi.AB zirvesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron'un ardından Almanya ve ABD'nin Yunanistan'a verdiği destek ülkede büyük sevinç yarattı.Dün ise Yunanistan'ın paylaştığı 16 haritalı bir kampanya büyük tepki toplamıştı. Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve 'Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki talepleri'ni gösterdiği iddia edilen 16 harita, Yunanistan'ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderilmişti.Skandal kampanya, Yunan Kathimerini gazetesi tarafından manşete taşınmıştı. Kathimerini, Türkiye'nin 1972-2022 yılları arasındaki taleplerini yansıttığını iddia edilen haritalar arasında, 'Mavi Vatan', 'Türkiye Libya anlaşması', 'Aidiyeti ihtilaflı coğrafi formasyonlar (Kardak vs)', 'Adaların gayri askeri askeri satüsü' ve 'TPAO'nun ruhsat verdiği bölgeler'in de bulunduğunu söylemişti.Yunanistan'ın provokasyon dolu hamlelerinin ardından ise Başkan Erdoğan yaşananlara sert çıkarak, Miçotakis'in haddi aşan manevralarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da köprüleri attı. Erdoğan 'Yunanistan'la anlaşmamız vardı, dün Dışişleri Bakanı'ma da söyledim. Yüksek Düzeylik Stratejik Konsey Anlaşmamızı bozduk Yunanistan'la' demişti.Anlaşmayı bozmalarının gerekçelerini de açıklayan Başkan Erdoğan, 'Sürekli uçaklarınla kalk bize gösteri yap. Sonra başla ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur yolda kalırsı. ABD'de Rum lobisi imiş, Kongre'de aleyhimize sözler edecek. Biz artık bunlardan bıktık. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır, olmazsan kusura bakma.' ifadeleriyle devam etmişti.