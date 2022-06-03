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Yunan vekilden itiraf gibi Türkiye sözleri! ‘Gerçek bir süper güç oluyor!’

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçek bir bölgesel güç haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiren Yunanistan, çeşitli hamleler ve iş birlikleriyle durumu tersine çevirmeye çalışıyor. Başta Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları olmak üzere Türkiye’nin gücü karşısında çaresiz kalan Yunanistan’da bu kez Meclis’te itiraf niteliğinde sözler sarfedildi. Sık sık Türkiye aleyhine yaptığı konuşmalarla tanınan aşırı sağcı Yunan milletvekili Kyriakos Velopoulos, bu kez Türkiye’nin süper güç haline geldiğini itiraf etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi ticaret sektöründe güçlü bir konuma geldiğini söyleyen 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, Yunanistan’ın çaresizce bu durumu izlediğini vurguladı.

Yunan vekilden itiraf gibi Türkiye sözleri! ‘Gerçek bir süper güç oluyor!’
Ekleme: 3.06.2022 - 15:00 Güncelleme: 3.06.2022 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Yunan vekilden itiraf gibi Türkiye sözleri! ‘Gerçek bir süper güç oluyor!’
Türkiye'nin son yıllarda gerçek bir bölgesel güç haline gelmesi, Yunanistan'da rahatsızlığa neden oluyor. Askeri teknoloji alanında yerli ve milli SİHA/İHA'larıyla dünya çapında öne çıkan Türkiye, enerji sektöründe yaptığı atılımlarla da kendinden söz ettiriyor.

Türkiye'nin yükselişine engel olmak için sık sık çıkışlarda bulunan Yunanistan ise, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmekten geri durmuyor.

"ERDOĞAN KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRİYOR"

Son olarak Yunan Meclisi'nde yapılan bir konuşma, Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısının adeta bir itirafı oldu. Aşırı sağcı Yunan milletvekili ve 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir süper güç haline geldiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN SÜPER GÜÇ OLMASINA BİZ İZİN VERİYORUZ!"

Başkan Erdoğan'ın krizleri fırsata çevirerek Türkiye'yi Avrupa'nın ticaret merkezi haline getirdiğini söyleyen Velopoulos, "Erdoğan yaklaşık 8 yıldır Avrupa'nın yanı başında bir Çin inşa ediyor. Krizleri fırsata çeviriyor, gıda ve benzeri birçok ürünleri üretip Avrupa'ya ihraç etmek amacıyla bir Çin modeli kuruyor. Öncül sektörü olan sanayiyi düşük maliyetli yaptı, tedarik zinciri açısından Çin'e kıyasla Avrupa'ya yakın olduğu için Avrupa'ya daha hızlı ihraç ederek ve daha ucuza satıyor. Ve başka önemli nokta Türkiye Avrupa'nın yanı başında olduğu için ürünler zamanında hatta kısa sürede ulaşıyor. Bu Türk ürünleri Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Bu nedenle Erdoğan'ın başını sıkıntıya sokabilecek olan biz olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sözleriyle Türkiye'nin önemli bir ticari aktör olduğunu belirten Velopoulos, Türkiye'nin gerçek bir süper güç olduğunu da itiraf etti. "Türkiye'nin süper güç olmasına biz yaptığımız hatalarla resmen izin veriyoruz. Amerikan LNG ithalatında Türkiye ikinci sırada. Bundan bahsetmiyorsunuz sonra da Amerika Türkiye düşmanıdır diyorsunuz. Siz kimi kandırıyorsunuz? Amerikan LNG'sinde ikinci ülke Türkiye, biz ise LNG ülkesi olmak için yalvarıyoruz. Yunan sondaj gemisinin Ege ve Doğu Akdeniz'de sondaj yapma hakkını elinden alıyoruz. Bunun yanında Erdoğan Türk sondaj gemisini Girit'in güneyine kadar gönderiyor. Hükümetimiz ne yapacak?" sözlerini kullandı.

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