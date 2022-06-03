Türk doktordan kanser teşhisinde devrim gibi buluş: Sadece 5 dolara yakalıyor

ABD'de çalışmalar yapan Türk doktor, devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. Kanserli hücreleri hızlı bir şekilde tespit edebilen manyetik çip geliştiren Doç. Dr. Gözde Durmuş, üstelik bunu sadece beş dolar gibi çok ucuz bir rakama mal etti.

Stanford Üniversitesi’nde kendi laboratuvarında çalışmalarını yürüten Doçent Doktor Gözde Durmuş, kanserli hücreleri hızlı ve ucuz şekilde tespit edebilen Manyetik Çip geliştirdi.Durmuş geliştirdiği teknolojinin, “kanda gezen ve kanserin bir organdan diğerine taşınmasına neden olan hücreleri ayıkladığını” anlattı.Durmuş, kanda bu hücreleri seçmenin teknolojik olarak çok zor olduğunu ancak geliştirdikleri teknolojik yenilikle bunun hızlı ve çabuk şekilde yapılabildiğini söyledi.Kanserli kan hücrelerinin, sağlıklı beyaz kan ve kırmızı kan hücrelerine göre çok daha hafif olduğunu anlatan Durmuş, geliştirdikleri sistemin bu farklılıktan yola çıkarak kanda olmaması gereken sağlıksız hücrelerini kolaylıkla bulduğunu kaydetti.Çipin, buzdolabı üzerinde kullanılan mıknatıslar kadar güçsüz iki mıknatıs ve plastik parçalardan oluştuğunu anlatan Doktor Durmuş, “Bir çipin bize yapım maliyeti 5 dolar” dedi.2010 yılından beri dünyanın önde gelen kanser araştırma merkezlerinde denenen cihazın evde kullanılabilen bir versiyonu geliştirilmeye çalışılıyor.Durmuş, “Sonuçlar heyecan verici. Özellikle araştırma merkezleri şu anda kullanabilirler ama bu teknolojileri evde kullanabileceğimiz hale getirmek için çalışıyoruz” diyor.