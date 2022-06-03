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Türk astronotun uzay kıyafeti! Milyonların beklediği tasarım belli oldu!

Türkiye Uzay Ajansı tarafından ilk Türk astronot tarafından giyilecek kıyafet özellikleri ve tasarımı açıklandı.

Ekleme: 3.06.2022 - 15:01 Güncelleme: 3.06.2022 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
Türk astronotun uzay kıyafeti! Milyonların beklediği tasarım belli oldu!Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu için uzaya gönderilecek kişinin vatandaşlar arasından seçileceği ilan edildi. Bu olaydan sonra bu kişinin sahip olacağı özellikler açıklandı.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından ilk Türk astronot tarafından giyilecek kıyafet özellikleri ve tasarımı açıklandı.

7 farklı sınıfa ayrılan astronot kıyafetinin kaskından iletişim ünitesine kadar birçok parçasının detayları paylaşıldı.

İlk Türk astronotun kıyafetinin özellikleri ve görüntüsü sosyal medyada Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

Bu kıyafette kasktan taşınabilir yaşam destek ünitesine kadar detaylar bulunuyor.

Kask (Helmet)

Bu kasklar uzay yolcusunun yüzünü, güçlü Güneş ışınlarından korumak için özel altın kaplama ile yapılıyor. Bu kısımda ayrıca uzay yolcusuna oksijen sağlayan bir havalandırma sistemi yer alıyor.

Kontrol Modülü (Display Control Module)

Uzay kıyafetinin üst gövdesini kaplayan kısımda, kıyafetin çeşitli sistemleri için kontrol modülü yer alıyor.

Eldiven (Gloves)

Bu eldivenler özel olarak uzay yolcusunun el kabiliyetini engellemeyecek şekilde ve ellerini sıcak tutmak için ısıtıcılı olarak tasarlanıyor.

Alt Gövde (Lower Torso)

Kıyafetin alt kısmı uzay yolcusunun hareket kabiliyetini çok azaltmadan güvenli bir şekilde muhafaza etmek için geliştiriliyor. Ayrıca bu kısımda uzay yolcularını ISS'e bağlayan güvenlik hatları yer alacak.

Türk astronotun uzay kıyafeti! Milyonların beklediği tasarım belli oldu!

Sert Üst Gövde Kabuğu (Hard Upper Torso (HUT))

Uzay kıyafetinin üst kısmı, uzay yolcusunun sırtında bulunan taşınabilir yaşam destek ünitesi ile kıyafetin diğer kısımlarında yer alan sistemleri birbirine bağlayacak şekilde geliştirildi.

Taşınabilir Yaşam Destek Ünitesi (Portable Life Support System (PLSS))

Uzay yolcusunun sırtında bulunan bu çanta ihtiyaç duyduğu her şeyi barındırıyor. Bu kısımda elektrik, havalandırma için fan, karbondioksitin filtrelenmesi için ayrı bir sistem ve iletişim için telsiz gibi birçok sistem yer alıyor.

İletişim

Kesintisiz iletişim sağlaması bu kıyafetlerin en önemli özellikleri arasında geliyor. Uzay yolcularının güçlü telsizler ile uzay istasyonları ve Dünya'daki yer kontrol merkezi ile iletişim halinde bulunmaları gerekiyor.
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