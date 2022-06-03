Sabri Uzun'un ardından Hanefi Avcı'nın da rütbeleri geri alınacak: Emniyet düğmeye bastı

37 kişinin hayatını kaybettiği '6-8 Ekim olayları'nın sorumlusu olduğu gerekçesi ile tutuklu yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sahip çıkan Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında soruşturma açıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki çeken eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un ardından bu kez Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınması için düğmeye bastı. Avcı'nın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aklamaya çalışırken HDP'ye de yeşil ışık yaktı.'PKK ELEBAŞININ HEYKELİNİ DİKECEĞİZ' SÖZÜ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜYMÜŞHanefi Avcı, o programda, kamuoyunda '6-8 Ekim olayları' olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili olarak 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Suç İşlemek' iddialarıyla tutuklanan Demirtaş'a destek vermiş ve Selahattin Demirtaş'ın 'Fikir ve konuşma özgürlüğünün ihlal edildiğini' ileri sürdü. Avcı, aynı programda, Demirtaş'ın 'PKK elebaşının heykelini dikeceğiz' şeklindeki ifadelerinin ise 'Konuşma ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini' söyleyecek kadar ileri gitmişti.EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AVCI'YA SORUŞTURMAEmniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu programda Hanefi Avcı'nın kurduğu cümleler ile '6-8 Ekim olaylarına ilişkin yapılan kışkırtıcı sokak çağrısının ve silahlı terör örgütüne yönelik açıklamaların hukuka uygun olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığı' gerekçesi ile soruşturma başlattı. 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda yürütülen soruşturma Avcı aleyhine sonuçlanırsa rütbeleri geri alınacak. Emekli Emniyet Müdürü Avcı, aynı televizyon programında; 'geçmişte bir dönem FETÖ'ye bağlı ışık evlerinde kaldığı' ve 'Çocuklarının FETÖ okullarında eğitim aldığına' yönelik ifadeler de kullanmıştı.SABRİ UZUN KAFTANCIOĞLU'NA SAHİP ÇIKTIYargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yapan Emniyet İstihbarat eski Başkanı Sabri Uzun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler eden, Türkiye Cumhuriyeti devletine 'katil' diyen Kaftancıoğlu'nu, Halide Edip Adıvar'a benzeterek 'Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum' demişti.UZUN'UN PAYLAŞIMI 'AHLAKSIZLIK'Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Sabri Uzun'un paylaşımını kınarken İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir 'AHLAKSIZLIĞI' kabul edilemez demişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ve Kaftancıoğlu paylaşımları nedeniyle Uzun hakkında idari soruşturma başlatmıştı.EMNİYETİN İÇİNDE FETÖ'CÜ YOK RAPORU SUNDUSabri Uzun ayrıca 2002'de İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönemde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilen bir yazıda, 'Emniyet teşkilatı içinde Fetullahçı bir yapılanmanın olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı' yönünde görüş bildirmişti. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda adeta FETÖ'nün savunuculuğunu yapan Uzun, 'FETÖ propagandası yapmak' ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçlarından yargılanıyor. Uzun, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.