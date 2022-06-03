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Muğla Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

Ekleme: 3.06.2022 - 19:39 Güncelleme: 3.06.2022 - 19:42 / Editör: Ozge Selin
Muğla Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Muğla – Datça açıklarında 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Muğla ve çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar panik yaşadı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Muğla - Datça açıklarında saat 19:05'de 4.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 12.64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.
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