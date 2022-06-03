Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: 17 il için toz taşınımı uyarısı! Sağanak, gök gürültülü sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı için toz taşınımı uyarısı yaptı. Öte yandan, haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; Eskişehir ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde toz taşınımı etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimleri,



Balıkesir'in güneyi, Konya'nın kuzey ve batısı ile Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



TOZ TAŞINIMI UYARISI



Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR



Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuzey, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuzey, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



TOZ TAŞINIMI UYARISI



Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Toz taşınımı uyarısı yapılan iller şu şekilde:



ADANA



BİNGÖL



ELAZIĞ



GAZİANTEP



KAYSERİ



KAHRAMANMARAŞ



SİVAS



ŞANLIURFA



OSMANİYE



ADIYAMAN



DİYARBAKIR



ERZİNCAN



HATAY



MALATYA



MARDİN



TUNCELİ



KİLİS