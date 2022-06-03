  • USD: 16,48 - 16,51
  • EURO: 17,71 - 17,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. İşte en çok satılan otomobiller ve satış rakamları...

Ekleme: 3.06.2022 - 14:43 Güncelleme: 3.06.2022 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu!Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 19,1 büyüyerek 65 bin 167 adet olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet olarak belirlendi.

10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 1,9 ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,4 azalırken, otomobil satışları yüzde 0,6 artış gösterdi.

Toplam pazarda ilk 5 marka

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 153 adetle Fiat ilk sırayı aldı.

Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu!

Bunu 7 bin 321 satışla Renault ve 6 bin 434 satışla VW takip etti.

Ford, 5 bin 438 satışla dördüncü ve Toyota 4 bin 480 satışla beşinci sırada yer aldı.

Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 9 bin 392 ile Fiat oldu. Bunu 5 bin 963 satışla VW ve 5 bin 709 satışla da Renault izledi.

Opel, 3 bin 793 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 3 bin 537 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Lüks ve spor otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede, geçen ay DFSK ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu!

Mayıs ayında 38 Porsche, 31 Lexus, 8 Jaguar, 7 Maserati, 2 Ferrari, 1 Lamborghini, 1 Aston Martin ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında mayıs ayında 4 bin 69 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 761 satışla Fiat ve 1.612 satışla Renault izledi.

Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu!

Toyota 943 satışla dördüncü ve VW 471 satışla beşinci oldu.
'6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in küstah açıklamalarına sert tepki: Hiçbir yere varamazsınız...
Yunan vekilden itiraf gibi Türkiye sözleri! ‘Gerçek bir süper güç oluyor!’
Füzelerin efendisinde sona gelindi: Seri üretim hazırlıkları yapılıyor
Millet İttifakı'nda adaylık savaşı! Merak Akşener aday olmak istiyor!
İstinaf Mahkemesi'nden 'Akıncı Üssü' kararı
Küstah paylaşım! Fransız dergisinin hadsiz başlığı çizmeyi aştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Konya zengin bir ülkedir...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Mayıs ayında 85 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'cüden bomba itiraf: KPSS sorularını tencerede kaynatmışlar
Yunanistan'dan 'keçi' provokasyonu! Anlaşmayı ihlal eden Miçotakis'ten skandal sosyal medya paylaşımı
Emekli ve memur Temmuz zammı için 5 aylık 'FARK' kesinleşti! Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları için yeni zam oranı belli oldu
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Kritik atama ve kararlar...
Tunç Soyer'den büyük vicdansızlık! Depremzedelerin sığındığı konuta da göz dikti!
Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Atina'nın dengesi sarsıldı: Yalan ve iftira temelli lobi
Başkan Erdoğan 10 soru sordu; Kılıçdaroğlu cevap vereyim derken çuvalladı
Beştepe'de kritik zirve! İşte kripto parada atılacak adımlar...
Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Tahliye için iki ihtimal!
CHP’nin algı operasyonu yine çöktü! Gerçek bambaşka çıktı...
10 ilde PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP'li başkanların da olduğu çok sayıda gözaltı!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: 17 il için toz taşınımı uyarısı! Sağanak, gök gürültülü sağanak...

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: 17 il için toz taşınımı uyarısı! Sağanak, gök gürültülü sağanak...

Kira artış oranı Haziran 2022 verisi belli oldu! Enflasyon oranı ile kira artış hesaplama nasıl yapılıyor?

Kira artış oranı Haziran 2022 verisi belli oldu! Enflasyon oranı ile kira artış hesaplama nasıl yapılıyor?

ABD bu vurgunu konuşuyor! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı...

ABD bu vurgunu konuşuyor! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı...

Deprem uzmanı 'Haliç'ten Silivri'ye kadar cehennemin içidir!' dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...

Deprem uzmanı 'Haliç'ten Silivri'ye kadar cehennemin içidir!' dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...

Başıboş köpek haritası çıkardı: Nerede sürü var nerede saldırı oldu hepsi yazıyor

Başıboş köpek haritası çıkardı: Nerede sürü var nerede saldırı oldu hepsi yazıyor

Kira yardımı ve kredi faiz desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kira yardımı ve kredi faiz desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı