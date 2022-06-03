  • USD: 16,48 - 16,51
  • EURO: 17,71 - 17,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lafarge davasında flaş gelişme! 3 Fransız silah şirketine suç duyurusu!

Fransız çimento fabrikası Lafarge’nin ardından 3 şirket hakkında daha suç duyurusunda bulunuldu. 3 sivil toplum kuruluşu, şirketlerin Yemen’de insanlık ve savaş suçuna ortak olduğunu ileri sürdü.

Lafarge davasında flaş gelişme! 3 Fransız silah şirketine suç duyurusu!
Ekleme: 3.06.2022 - 18:12 Güncelleme: 3.06.2022 - 18:20 / Editör: Ozge Selin
Lafarge davasında flaş gelişme! 3 Fransız silah şirketine suç duyurusu!
Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'ye DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü 'insanlığa karşı suça ortak olmak' suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan karara varmıştı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, çimento şirketi Lafarge'ye yöneltilen 'insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması' davasına, sivil taraf olarak sadece Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezinin dahil olabileceğini, yolsuzlukla mücadele kuruluşu Sherpa'nın bu suçlamayla ilgili davaya müdahil olamayacağı ifade edilmişti.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler 'teröre finansman sağlamak' ile suçlanmıştı.

Haziran 2018'de şirkete yöneltilen 'insanlığa karşı suçlara ortak olmak' suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Davaya müdahil olan sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesini Yargıtay'a taşımıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak 'insanlığa karşı suça ortak olduğu' iddiasıyla soruşturma açılmasını onayladı.

Sonunda Fransız LAFARGE şirketi hem DEAŞ'a ve PKK başta olmak üzere birçok terör örgütlerine maddi yardımda bulunmaktan dolayı Fransa'da yargılanacak.

3 FRANSIZ SİLAH ŞİRKETİNE SUÇ DUYURUSU

Fransız çimento fabrikası Lafarge'nin ardından 3 şirket hakkında daha suç duyurusunda bulunuldu. 3 sivil toplum kuruluşu, şirketlerin Yemen'de insanlık ve savaş suçuna ortak olduğunu ileri sürdü.
Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü!
Binali Yıldırım'dan 'sınır ötesi operasyon' mesajı!
HDP'den Mansur Yavaş'a veto!
Lafarge davasında flaş gelişme! 3 Fransız silah şirketine suç duyurusu!
Bir kavga da CHP medyasında: TELE 1 ve Halk TV birbirlerine girdi!
100 günde neler yaşandı? İşte Rusya-Ukrayna savaşının bilançosu...
'6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in küstah açıklamalarına sert tepki: Hiçbir yere varamazsınız...
Yunan vekilden itiraf gibi Türkiye sözleri! ‘Gerçek bir süper güç oluyor!’
Füzelerin efendisinde sona gelindi: Seri üretim hazırlıkları yapılıyor
Millet İttifakı'nda adaylık savaşı! Merak Akşener aday olmak istiyor!
İstinaf Mahkemesi'nden 'Akıncı Üssü' kararı
Küstah paylaşım! Fransız dergisinin hadsiz başlığı çizmeyi aştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Konya zengin bir ülkedir...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Mayıs ayında 85 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'cüden bomba itiraf: KPSS sorularını tencerede kaynatmışlar
Yunanistan'dan 'keçi' provokasyonu! Anlaşmayı ihlal eden Miçotakis'ten skandal sosyal medya paylaşımı
Emekli ve memur Temmuz zammı için 5 aylık 'FARK' kesinleşti! Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları için yeni zam oranı belli oldu
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Kritik atama ve kararlar...
Tunç Soyer'den büyük vicdansızlık! Depremzedelerin sığındığı konuta da göz dikti!
Bakan Özer duyurdu! İngilizce yaz okulları açılacak!

Bakan Özer duyurdu! İngilizce yaz okulları açılacak!

Öğretmenler için 2022 yer değiştirme takvimi yayımlandı!

Öğretmenler için 2022 yer değiştirme takvimi yayımlandı!

ABD bu vurgunu konuşuyor! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı...

ABD bu vurgunu konuşuyor! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı...

Deprem uzmanı 'Haliç'ten Silivri'ye kadar cehennemin içidir!' dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...

Deprem uzmanı 'Haliç'ten Silivri'ye kadar cehennemin içidir!' dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...

Başıboş köpek haritası çıkardı: Nerede sürü var nerede saldırı oldu hepsi yazıyor

Başıboş köpek haritası çıkardı: Nerede sürü var nerede saldırı oldu hepsi yazıyor

Kira yardımı ve kredi faiz desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kira yardımı ve kredi faiz desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı