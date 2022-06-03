Küstah paylaşım! Fransız dergisinin hadsiz başlığı çizmeyi aştı

Daha önce de küstah paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme gelen Fransız dergisi Le Point, yine skandal bir kapakla gündeme geldi. Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in birbirilerine baktıkları bir fotoğrafa yer veren dergi, başlığı 'şeytan ruhlu insanlar' olarak attı.YORUMLARA YER VERDİLERİftiralarla oldu haberde Başkan Erdoğan ile Putin'in 20 yıldır rakipsiz olduğu ve jeopolitik dengeyi yeniden tanımlayan bir ilişki geliştirdiği ifade edildi.DAHA ÖNCE DE SKANDAL PAYLAŞIMLARA İMZA ATMIŞTIBu Le Point dergisinin ilk küstahlığı değil. 2019 yılında yine skandal bir kapakla Başkan Erdoğan'a 'yok edici' diyen dergi, geçtiğimiz aylarda ise Putin'in kapağında kullanarak aynı sıfata yer vermişti.