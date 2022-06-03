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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Küstah paylaşım! Fransız dergisinin hadsiz başlığı çizmeyi aştı

Yaptığı skandal kapak paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Fransız dergisi Le Point yine skandal bir habere imza attı. Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in fotoğraflarına yer veren Le Point haberin başlığında 'Şeytan ruhlu insanlar' ifadelerine yer verdi.

Küstah paylaşım! Fransız dergisinin hadsiz başlığı çizmeyi aştı
Ekleme: 3.06.2022 - 12:22 Güncelleme: 3.06.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Küstah paylaşım! Fransız dergisinin hadsiz başlığı çizmeyi aştı
Daha önce de küstah paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme gelen Fransız dergisi Le Point, yine skandal bir kapakla gündeme geldi. Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in birbirilerine baktıkları bir fotoğrafa yer veren dergi, başlığı 'şeytan ruhlu insanlar' olarak attı.

YORUMLARA YER VERDİLER

İftiralarla oldu haberde Başkan Erdoğan ile Putin'in 20 yıldır rakipsiz olduğu ve jeopolitik dengeyi yeniden tanımlayan bir ilişki geliştirdiği ifade edildi.

Küstah paylaşım! Fransız dergisinin hadsiz başlığı çizmeyi aştı

DAHA ÖNCE DE SKANDAL PAYLAŞIMLARA İMZA ATMIŞTI

Bu Le Point dergisinin ilk küstahlığı değil. 2019 yılında yine skandal bir kapakla Başkan Erdoğan'a 'yok edici' diyen dergi, geçtiğimiz aylarda ise Putin'in kapağında kullanarak aynı sıfata yer vermişti.
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Küstah paylaşım! Fransız dergisinin hadsiz başlığı çizmeyi aştı
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