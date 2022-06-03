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Kira artış oranı Haziran 2022 verisi belli oldu! Enflasyon oranı ile kira artış hesaplama nasıl yapılıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını (TÜFE) duyurmasıyla Haziran 2022 kira artış oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla kira artış oranı, emekli ve memur zammı gibi birçok hesabı enflasyon oranı belirliyor. İşte merakla beklenen Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası Haziran ayı kira artış zam oranı ile kira hesaplama tabloları...

Ekleme: 3.06.2022 - 10:13 Güncelleme: 3.06.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Kira artış oranı Haziran 2022 verisi belli oldu! Enflasyon oranı ile kira artış hesaplama nasıl yapılıyor?
Mayıs ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran 2022 için yüzde %39,33 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte merakla beklenen haberin detayları...

SON DAKİKA HABERİ | HAZİRAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE %39,33 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Haziran 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde %39,33 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı enflasyon oranı netleşmesi sonrası Haziran 2022 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

HAZİRAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %39,33

Haziran 2022 Kira Artış Tutarı: 393,3 TL

Haziran 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.393,3 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Haziran 2022'de ödeyeceği kira zammı 393,3 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.393,3 TL olarak gerçekleşecek.

KİRA ARTIŞ ORANI SABİTLENEBİLİR

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına göre; milyonlarca ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren kira artış oranı üzerine yeni düzenleme gelmesi bekleniyor. Hükümetin fahiş kira artışı için sabit bir oran belirlenmesi üzerine çalıştığı bildirildi. Buna göre; kira artış oranı 'Sabit oran'ı geçemeyecek ve sadece belirli bir dönem için uygulanması gündeme geldi.
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