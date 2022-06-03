Jandarmadan yasadışı suç örgütüne operasyon: 13 kişi gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı bahis oynatılmasına imkân sağlayan suç örgütüne yönelik Silifke merkezli 5 ilçede gerçekleştirdikleri operasyonda 13 kişi yakaladı.Jandarma Siber suçlarla Mücadele ekipleri, Silifke, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde 13 şüphelinin internet üzerinden yasadışı bahis sitelerine üyelik vermek suretiyle haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, yasadışı bahisten elde edilen 37 bin 360 TL, 50 Euro ve 4 çeyrek altın ele geçirildi. Çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise incelenmek üzere el konuldu.Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.