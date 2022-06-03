İstanbul'da inşaat alanında acı olay! Göçük altında kalan işçi öldü, gazeteciler darp edildi

İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında temel kazısının tamamlanmasının ardından risk kontrolü yapan Salih Yazaydık, bir anda oluşan göçük nedeniyle toprak altında kaldı. Dakikalarca kurtarılmayı bekleyen Yazaydık, zamanla yarışan iş arkadaşları ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarına rağmen toprak altında hayatını kaybetti. Yaşanan olayı haberleştirmek için şantiye alanına giren üç gazeteci ise inşaat işçileri tarafından darp edildi.

Olay Kayabaşı'nda yer alan bir şantiye sahasında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İnşaatın temel kazısının ardından sahada risk kontrolünü gerçekleştiren işçi Salih Yazaydık, bir anda meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kaldı.



Çalışma arkadaşlarını toprak altından kurtarmak için elleriyle toprağı kazmaya başlayan işçiler zamanla yarıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de göçük altındaki işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Dakikalarca kurtarılmayı bekleyen Salih Yazaydık, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



GAZETECİLERE SALDIRDILAR



Mesai arkadaşlarını kurtarmak için zamanla yarışan inşaat işçileri ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını takip eden gazeteciler Serdar Altıntepe, Medeni Topaloğlu ve Mehmet Ali Derdiyok ise şantiyede bulunan diğer inşaat işçileri tarafından darp etti.



Gazetecilerden Serdar Altıntepe'nin telefonu işçiler tarafından kırıldı.