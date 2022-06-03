İki çocuk yanarak can verdi! Kahreden detay: Çığlıkları duydular ama...

Kilis'te çok acı bir olay yaşandı... Aşıt mahallesi Maarif Sokakta bulunan 5 katlı Akanlar apartmanının 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.KİLİS'TE KAHREDEN OLAYAnne ve babanın evde olmadığı, daire kapısının da kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar balkona çıkarak yardım istedi.ÇIĞLIKLARINI DUYDULAR AMA...Çocukların çığlıklarını duyan komşular kapıyı açamayınca durumu itfaiyeye haber verdi.Bu sırada çağrılan çilingirin kapıyı açması üzerine içeri girmeye çalışan vatandaşlar yoğun alev ve duman nedeniyle başarılı olamazken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri balkona çıkan Mustafa El Abo (7) ve Nur Abo'nun (5) yaşamını yitirdiğini tespit etti.Yangına müdahale ederken elleri ve yüzlerinden yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.Çocukların babası Cemal Abo'nun bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, anne Emine İmar Abo'nun ise, evin kapısını kilitleyip ilaç almak için eczaneye gittiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.