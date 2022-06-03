  • USD: 16,44 - 16,47
  • EURO: 17,57 - 17,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına gözaltı kararı

Tekirdağ merkezli 10 ilde Yapılan PKK/KCK soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da yer almakta.

Ekleme: 3.06.2022 - 09:46 Güncelleme: 3.06.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenliyor. Tekirdağ Merkezli 10 ilde yapılan operasyon hakkında 40 kişiyi aşkın gözaltı kararı verdi. İstanbu'da bulunan Halkların Demokratik Kongresi genel merkezi de operasyon kapsamında aranıyor.

PKK'YA FON SAĞLAMAKLA SUÇLANAN ŞÜPHELİLERE 5 İLDE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda Avrupa Birliği, Birleşmiş Millletler vb. kuruluşlardan sosyal göç hareketleri hususunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla sağlanan fonları örgüt propagandasına dönüşen yayınlar hazırlamak, seminer düzenlemek şeklinde örgütsel etkinliklerde kullandıkları öne sürüldü.

Soruşturmada muvazaalı hukuk işlemleri ile elde edilen kaynakları örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda harcadıkları ve özellikle 2015 yılında yaşanan Hendek olayları esnasında göç etmek zorunda kalan yakını örgüt kırsal alanında faaliyet yürüten veya Hendek olaylarında öldürülenlerin ailelerine sistematik ve aynı oranda para aktarıldığının MASAK raporundan anlaşıldı. MASAK raporu ve iletişimin tespiti doğrultusunda İstanbul ve 4 ilde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda Şirinevler'de bulunan GÖÇİZDER binasında arama yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin arama çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Kritik atama ve kararlar...
Tunç Soyer'den büyük vicdansızlık! Depremzedelerin sığındığı konuta da göz dikti!
Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Atina'nın dengesi sarsıldı: Yalan ve iftira temelli lobi
Başkan Erdoğan 10 soru sordu; Kılıçdaroğlu cevap vereyim derken çuvalladı
Beştepe'de kritik zirve! İşte kripto parada atılacak adımlar...
CHP’nin algı operasyonu yine çöktü! Gerçek bambaşka çıktı...
10 ilde PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP'li başkanların da olduğu çok sayıda gözaltı!
SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu kendini savundu!
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı!
Hulki Cevizoğlu altılı masanın planını anlattı!
ABD NATO Genel Sekreteri, Biden ile Türkiye hakkında görüştü!
Bakan Çavuşoğlu'ndan somut adım vurgusu: Anlamak yetmez!
Ömer Çelik'ten 3 kelimelik 'Kemal Kılıçdaroğlu' tarifi!
HDP'li Pervin Buldan'dan CHP'ye Mansur Yavaş tepkisi!
MSB bu sözlerle duyurdu: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!
Veli Ağbaba: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!
Kılıçdaroğlu dünü unuttu, 2012'de madalya alan bakanı eleştirdi!
Finlandiya, FETÖ'cüleri ve PKK'lıları Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıkladı!
AB ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak!
Borsa İstanbul'dan yeni rekor!
Otomobil tarihinde devrim: Böylesi daha önce yapılmadı!

Otomobil tarihinde devrim: Böylesi daha önce yapılmadı!

Bu yolu herkes geçemez! İşte dünyanın en tehlikeli yolu!

Bu yolu herkes geçemez! İşte dünyanın en tehlikeli yolu!

Büyük serveti kaçırdı! Tarlasından çıkan taşları...

Büyük serveti kaçırdı! Tarlasından çıkan taşları...

Google dijital telif yasası: ''Can suyu olacak!''

Google dijital telif yasası: ''Can suyu olacak!''

Gökyüzü kızıla boyandı! Birçok ilde etkili oldu!

Gökyüzü kızıla boyandı! Birçok ilde etkili oldu!

Çiftçilere 300 milyon TL hibe müjdesi geldi!

Çiftçilere 300 milyon TL hibe müjdesi geldi!